الأربعاء 14 سبتمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط شخصين اعتدى أحدهما على فتاة بسلاح أبيض فى الدقهلية

طعن
طعن
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تبلغ لمركز شرطة ثانِ المنصورة بمديرية أمن الدقهلية باعتداء أحد الأشخاص على إحدى الفتيات باستخدام سلاح أبيض وإحداث إصابتها حال سيرها بدائرة القسم.
وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية لمحل البلاغ وتبين أنه حال سير الفتاة المشار إليها بدائرة القسم، تقابلت مع (شخصين - مقيمان بدائرة قسم شرطة أول المنصورة) على علاقة بأحدهما وقيام الثانى بمعاكستها، فقامت بتوجيه اللوم للأول ومعاتبته مما أثار حفيظته، فقام بالتعدى عليها بسلاح أبيض (مطواة) كانت بحوزته، مما أدى إلى إصابتها بجرح قطعى بالرأس.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط الشخصين المشار إليهما والسلاح المستخدم فى ارتكاب الواقعة، وتم نقل الفتاة للمستشفى لتلقى العلاج، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

رئيس التحرير

وائل لطفي

ثروتنا المهدرة

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