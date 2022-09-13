الثلاثاء 13 سبتمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

كثافات بمنطقة مترو الجامعة وشارع السودان.. الحالة المرورية في الجيزة

كثافات
كثافات
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 تعمل الحركة المرورية  في الجيزة بشكل جيد عدا منطقة مترو الجامعة ويفضل سلوك شارع الجامعة وشارع مراد كبديل لذلك.

وتعمل الكباري التي تنقل الحركة المرورية بين القاهرة والجيزة منها كوبري الجلاء، الساحل، الجامعة، بشكل جيد دون كثافات مرورية.

وعن شارع السودان أمام محطة مترو الجامعة فظهرت كثافات مرتفعة للقادم من كوبري فيصل إلى مناطق الدقي، وكذلك منزل محور صفط للقادم من الدائري إلى جامعة القاهرة ويمكن استخدام محور أحمد عرابي.

وظهرت كثافات متحركة بمحور صفط اللبن للمتجه من الدائري وصولا إلى شارع السودان ويفضل التوجه لعرابي وكذلك الأمر بكوبري عباس والجامعة والجيزة المعدني.

ويشهد الطريق الدائري كثافات متحركة بنزلة شارع البحر الأعظم وصولا إلى منطقة الدقي حتى ميدان الجلاء تباطؤ في حركة السيارات، وبعض الكثافات أعلى دائري المريوطية للمتجه من الصحراوي حتى مناطق الجيزة وبطريق الفيوم الصحراوي، حتى حدائق الأهرام وصولا إلى ميدان الرماية.

وظهرت كثافات مرتفعة بشارع مراد للمتجه إلى شارعي الهرم وفيصل من ميدان الجيزة ولذا يفضل استخدام شارعي الجامعة أو السودان، أما أكتوبر فتعمل جميع محاوره بشكل طبيعى، بينما تتواجد بعض الأحجام المرورية أعلى كوبري 15 مايو في المناطق الحدودية بين القاهرة والجيزة أعلى مسرح البالون المتجه إلى ميدان لبنان.

رئيس التحرير

وائل لطفي

مظلوميات كاذبة

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