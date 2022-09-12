الإثنين 12 سبتمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

هشام عاشور يكشف حقيقة انفصاله عن نيللي كريم (خاص)

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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حالة من الجدل أثيرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تصدرت من خلالها الفنانة نيللي كريم، وزوجها الفنان هشام عاشور محركات البحث "جوجل"، وذلك بعد تداول البعض خبرًا يفيد بانفصال الثنائي عن بعضهما، خاصة بعد غلق "عاشور" لصفحته الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة "إنستجرام".

وكشف «عاشور» عن حقيقة الانفصال الذي يتداوله الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وإن هذا لم يحدث نهائيًا، قائلًا: «شائعات والله وناس غريبة بجد، مستغرب منه جدًا».

وتابع عاشور في تصريحات لـ«الدستور»: «لو مسكت الواد اللي طلع الشائعة دي هديله علقة، هكسره فيها بجد، أنا مستغرب جدًا، أنا ونيللي الحمد لله كويسيين جدًا وبحبها جدًا وربنا ميجبيش بينا أي مشاكل أو فرصة للانفصال بإذن الله».

وعن سبب ظهور هذه الشائعة، أوضح: «السبب هو إني قفلت حسابي على إنستجرام، عشان أركز في شغلي ولا يكون وقتي للسوشيال ميديا خاصًة إني داخل أكثر من عمل فني في وقت واحد، قالوا بس عملوا آن فولو، بس دا مش حقيقي انا قافل حسابي ليس أكثر».

وعن أعماله الفنية: «أنا حاليًا بنتهي من تصوير مسلسل روز وليلي، قاربت على الانتهاء من تصويره خلاص، وكمان 10 أيام هعلن عن باقي الأعمال الفنية بس داخل أكثر من 3 أعمال فنية».

رد الفنانة نيللي كريم

وفي ذات السياق، خرجت الفنانة نيللي كريم لتنفي هذه الشائعة، ونشرت صورة تجمعها بزوجها هشام عاشور، عبر خاصية القصص القصيرة بموقع إنستجرام.

وظهر الثنائي في الصورة بملابس كاجوال، ووضعت نيللي كريم في تعليقها إيموشن قلوب حمراء، واحتفلت النجمة نيللي كريم بزواجها من نجم الإسكواش السابق هشام عاشور، في أغسطس 2021.

رد الفنانة نيللي كريم الفنانة نيللي كريم هشام عاشور الفنان هشام عاشور انفصال

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