السبت 10 سبتمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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سياسي

حسام بدراوي مستشارًا للحوار الوطني لعرض رؤية مصر 2030

حسام بدراوي
حسام بدراوي
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قرر مجلس أمناء الحوار الوطني، اختيار الدكتور حسام بدراوي مستشارًا للحوار الوطني لعرض رؤية مصر 2030.

وعقد مجلس أمناء الحوار الوطني، اليوم السبت، سادس اجتماعاته، بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب؛ لاستكمال مناقشة واستعراض أسماء مقرري اللجان الفرعية والمقررين المساعدين لتلك اللجان، والنظر في المحاور الرئيسة الثلاثة (السياسي، الاقتصادي، والمجتمعي).

ويأتي ذلك في إطار الجلسات التحضيرية التي بدأت منذ إطلاق الرئيس عبدالفتاح السيسي، مبادرة الحوار الوطني في إطار المشاركة الوطنية الفعالة، وتمهيدًا لبدء الجلسات الفعلية للحوار بهدف الوصول إلى مخرجات تعود بالنفع على المواطن المصري.

رئيس التحرير

وائل لطفي

صراحة الرئيس السيسى

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