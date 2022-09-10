ضبط عاطل بحوزته 50 كيلو بانجو قبل توزيعها بالبدرشين

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من إلقاء القبض على عاطل بحوزته كمية كبيرة من مخدر البانجو، حال تواجده بقرية أبو رجوان القبلي بدائرة مركز شرطة البدرشين جنوب المحافظة.

كانت قد وردت معلومات إلي المقدم أحمد عكاشة رئيس مباحث مركز شرطة البدرشين بمديرية أمن الجيزة، مفادها قيام عاطل بالإتجار في المواد المخدرة متخذا من مسكنه بقرية أبو رجوان القبلي بدائرة المركز وكرا لمزاولة أعماله الإجرامية.

وبعد التأكد من صحة المعلومات وعقب تقنين الإجراءات واستصدار أذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهم وبحوزته "50 كيلو لجوهر مخدر البانجو، مبلغ مالى، هاتف محمول"، وتم اقتياده إلي ديوان المركز.

وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات والضبط أقرت بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار والمبلغ المالى حصيلة نشاطه الإجرامى والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.