شرطة النقل والمواصلات تضبط 9228 قضية متنوعة خلال أسبوع

نجحت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات خلال أسبوع فى ضبط 9228 قضية متنوعة في مجال مكافحة الجرائم والظواهر الاجتماعية السلبية، داخل محطات مترو الأنفاق، والسكك الحديدية، والقطارات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل واقعة على حدة، وإحالة المتهمين إلى النيابة للتحقيق.

وتواصل وزارة الداخلية حملاتها الأمنية المكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة أشكال الجريمة بكافة صورها، والتصدى للأنشطة الإجرامية بوسائل النقل والمواصلات.