السبت 10 سبتمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

شرطة النقل والمواصلات تضبط 9228 قضية متنوعة خلال أسبوع

شرطة النقل
شرطة النقل
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نجحت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات خلال أسبوع فى ضبط 9228 قضية متنوعة في مجال مكافحة الجرائم والظواهر الاجتماعية السلبية، داخل محطات مترو الأنفاق، والسكك الحديدية، والقطارات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل واقعة على حدة، وإحالة المتهمين إلى النيابة للتحقيق.

وتواصل وزارة الداخلية حملاتها الأمنية المكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة أشكال الجريمة بكافة صورها، والتصدى للأنشطة الإجرامية بوسائل النقل والمواصلات.

 

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وائل لطفي

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