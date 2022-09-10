السبت 10 سبتمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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منوعات

ممارسة الرياضة 3 مرات في الأسبوع تقلل من خطر الإصابة بسرطان الثدي

ممارسة الرياضة
ممارسة الرياضة
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كشف العلماء أن ممارسة التمارين الرياضية البسيطة ثلاث مرات في الأسبوع تقلل من خطر الإصابة بسرطان الثدي بنسبة 40%.

ووفقًا لما تم نشره عبر موقع THE SUN يعد سرطان الثدي من أكثر أنواع السرطان شيوعًا في المملكة المتحدة، مع 56000 حالة جديدة سنويًا، حيث وجدت دراسة أجريت على 131000 أن امرأة الكسولة تواجه ضعف خطر الإصابة بالسرطان السلبي الثلاثي العدواني.

وأشارت الدراسة إلى أن أولئك الأشخاص الذين يمارسون نشاطًا بدنيًا فوق المتوسط ​​تقل لديهم مخاطر الإصابة بالأورام الغازية بنسبة 41٪.

قال مؤلفو الدراسة في اتحاد جمعية سرطان الثدي: “زيادة النشاط البدني وتقليل وقت الجلوس موصى به بالفعل للوقاية من السرطان، قد يؤدي تبني أنماط الحياة النشطة على نطاق واسع إلى تقليل العبء الناجم عن السرطان الأكثر شيوعًا لدى النساء”.

كما أن التمارين الرياضية تساعد في السيطرة على التورم، وتوازن الهرمونات وتقليل وزن الجسم - وكل ذلك يقلل من مخاطر الإصابة بالسرطان.

وجد استطلاع أجرته شركة Nuffield Health أن نصف النساء في المملكة المتحدة لا يمارسن التمارين بانتظام على الإطلاق، ونتيجة لذلك يعاني ثلثهم من السمنة والثلث الآخر يعانون من زيادة الوزن، ومن المعروف أن الشحوم الزائدة تزيد من فرصة الإصابة بسرطان الثدي.

وأضاف الخبراء أنه يجب أن يكون هناك "تركيز أقوى على مكافحة السرطان" على الجهود المبذولة لجعل الجمهور يمارس المزيد من التمارين.

قالت الدكتورة Kotryna Temcinaite ، من جمعية Breast Cancer Now الخيرية: “يسلط هذا البحث الضوء على مدى أهمية دعم الناس لبدء إجراء تغييرات صغيرة وصحية في نمط الحياة يمكن أن تؤثر بشكل إيجابي على صحتهم وتساعد على تقليل خطر الإصابة بسرطان الثدي”.

كيفية فحص ثدييك بحثًا عن علامات السرطان

من المهم فحص ثدييك بانتظام بحثًا عن أي تغييرات. تصل أنسجة الثدي إلى عظمة الترقوة وعبر الإبط، لذلك من الضروري فحص هذه المناطق أيضًا، إذا شعرت أو لاحظت أي تغييرات في ثديك، يجب عليك دائمًا استشارة طبيبك العام.

كما يجب أن تدرك أن الثدي يتغير بشكل طبيعي كجزء من دورتك الشهرية، لذلك يجب أن تتعرف على ثدييك، وكيف يشعران، وما التغييرات التي يمرون بها عادةً لمعرفة ما إذا كان أي شيء خارج عن المألوف، وأثناء انقطاع الطمث، قد يتغير حجم الثدي وشكله أيضًا، ولكن لا يزال من المهم مراجعة طبيبك بشأن أي تغييرات جديدة.

التمارين الرياضية البسيطة خطر الإصابة بسرطان الثدي حجم الثدي ممارسة التمارين الرياضية ثلاث مرات في الأسبوع

رئيس التحرير

وائل لطفي

صراحة الرئيس السيسى

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