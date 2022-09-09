الجمعة 09 سبتمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

كشف ملابسات فيديو لفتاة يوثق لحظة مضايقتها من شخص داخل حافلة

الامن
الامن
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نجحت الأجهزة الأمنية في كشف ملابسات تداول مقطع فيديو عبر أحد الحسابات الشخصية بتطبيق "تيك توك"، تضمن ادعاء صاحبة الحساب، قيام أحد الركاب، بمضايقتها أثناء استقلالها حافلة سياحية خلال عودتها من مدينة دهب بجنوب سيناء لمحل إقامتها بمحافظة الإسكندرية، وقيامها بنهاية مقطع الفيديو بعرض صورة للمشكو فى حقه، محذرةً الفتيات من تعرضهن لمثل تلك الوقائع.

بالفحص وباستخدام التقنيات الفنية الحديثة أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة، وتبين أنه سائق "سيارة أجرة"- له معلومات جنائية، وبمواجهته قرر بأنه حال عودته رفقة بعض أصدقائه من مدينة شرم الشيخ بجنوب سيناء لمحل إقامته بمحافظة الإسكندرية، مستقلاً الحافلة المشار إليها بالمقعد الخلفى للشاكية وشقيقتها، افتعلت معه الشاكية مشادة كلامية بدعوى قيامه بالتحرش بها وشقيقتها، إلا أنه قام بتعنيفها حيال مزاعمها تجاهه فى حينه، وفوجئ لاحقًا باضطلاعها ببث مقطع الفيديو المشار إليه بمواقع التواصل الاجتماعى بهدف الإساءة لشخصه دون اتخاذهما إجراء قانونيا.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

رئيس التحرير

وائل لطفي

صراحة الرئيس السيسى

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