الجمعة 09 سبتمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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عالم

جون كيرى: إطلاق برنامج لمساعدة الدول على التكيف مع التغيرات المناخية

جون كيرى
جون كيرى
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قال جون كيري، المبعوث الرئاسي الأمريكى للمناخ، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن عزز جهود الولايات المتحدة بشكل كبير للغاية، وقادنا إلى المزيد من المبادرات الجديدة والتى لم يطرحها أي رئيس في تاريخ أمريكا.

وأضاف جون كيري، خلال لقاءه ببرنامج يحدث في مصر، أن جو بايدن أطلق برامج تتضمن برنامجًا للطوارئ من أجل مساعدة البلدان على التكيف مع التغيرات المناخية، ومبادرة زراعية خاصة لمساعدة البلدان لتكون قادرة على تعلم واستخدام ممارسات الزراعة الجديدة لإنتاج المزيد المحاصيل بشكل أفضل ومرونة لما يحدث من حيث ارتفاع درجة حرارة كوكب الأرض.

وتابع جون كيرى: «الرئيس بايدن يركز بشدة على محاولة تعزيز استجابات الدول حول العالم لهذا السبب أنشأ المنصب الذي أشغله الآن».

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