القوات البحرية المصرية والأمريكية تنفذ تدريب تبادل الخبرات «SOF-10»

نفذت عناصر من القوات البحرية المصرية والأمريكية تدريب تبادل الخبرات فى مجال القوات الخاصة البحرية "SOF-10"، الذي استمر لعدة أيام بنطاق الأسطول الشمالي بالبحر المتوسط، في إطار خطة التدريبات المشتركة مع الدول الشقيقة والصديقة.

وتضمن التدريب تنفيذ العديد من الأنشطة والفعاليات، شملت التدريب على تنفيذ أعمال الغطس الهجومية المشتركة، وكذا حق الزيارة والتفتيش واقتحام السفن المشتبه بها، وتنفيذ أعمال التسلل البحري والإغارة على جزيرة منعزلة، والتي أظهرت مدى القدرة والكفاءة القتالية العالية التي تتمتع بها القوات المشاركة بالتدريب.

تأتي تلك التدريبات تأكيداً على مدى قدرة القوات المشاركة في تنفيذ عمل جماعي مشترك، كذلك التنسيق والتفاهم في تنفيذ كافة المهام التدريبية المخططة، والقدرة على مجابهة التهديدات المختلفة والعدائيات المحتملة.

حضر المرحلة الختامية للتدريب عدد من قادة القوات البحرية المصرية والأمريكية وكبير مسئولي الدفاع بالسفارة الأمريكية وملحق الدفاع الأمريكي بالقاهرة.