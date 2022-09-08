الخميس 08 سبتمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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مصر

القوات البحرية المصرية والأمريكية تنفذ تدريب تبادل الخبرات «SOF-10»

القوات البحرية المصرية
القوات البحرية المصرية والأمريكية
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نفذت عناصر من القوات البحرية المصرية والأمريكية تدريب تبادل الخبرات فى مجال القوات الخاصة البحرية "SOF-10"، الذي استمر لعدة أيام بنطاق الأسطول الشمالي بالبحر المتوسط، في إطار خطة التدريبات المشتركة مع الدول الشقيقة والصديقة.

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وتضمن التدريب تنفيذ العديد من الأنشطة والفعاليات، شملت التدريب على تنفيذ أعمال الغطس الهجومية المشتركة، وكذا حق الزيارة والتفتيش واقتحام السفن المشتبه بها، وتنفيذ أعمال التسلل البحري والإغارة على جزيرة منعزلة، والتي أظهرت مدى القدرة والكفاءة القتالية العالية التي تتمتع بها القوات المشاركة بالتدريب.

تأتي تلك التدريبات تأكيداً على مدى قدرة القوات المشاركة في تنفيذ عمل جماعي مشترك، كذلك التنسيق والتفاهم في تنفيذ كافة المهام التدريبية المخططة، والقدرة على مجابهة التهديدات المختلفة والعدائيات المحتملة.

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حضر المرحلة الختامية للتدريب عدد من قادة القوات البحرية المصرية والأمريكية وكبير مسئولي الدفاع بالسفارة الأمريكية وملحق الدفاع الأمريكي بالقاهرة.

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وائل لطفي

مصر تقود جهود مواجهة تغير المناخ

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