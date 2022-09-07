الأربعاء 07 سبتمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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تحقيقات ومتابعات

ترحيب سودانى واسع النطاق بدعم مصر بعد أزمة السيول (فيديو)

أزمة السيول
أزمة السيول
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رحب السودان بتسيير أجهزة الدولة المصرية جسرًا بريًا يشمل 90 شاحنة بها مواد غذائية وأدوية ومساعدات إنسانية وطبية، لدعم الأشقاء جراء أزمة السيول التي اجتاحت عددًا من المناطق، بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وجاء الترحيب على نطاق واسع على المستويين الشعبي والرسمي وعكسته وسائل الإعلام السودانية، حيث أبرزت العلاقات التاريخية ممتدة بين مصر والسودان عبر التاريخ.

وأكدت وسائل الإعلام السودانية أن العلاقات المصرية السودانية لها طبيعة خاصة، ويظهر ذلك بوضوح في مشاهد عدة، آخرها المحنة التي تعرض لها السودان الشقيق جراء أزمة السيول التي اجتاحت عددًا من المناطق، لتسارع مصر بموجب توجيه من الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتقديم كل سبل الدعم الممكنة إلى الشعب السوداني الشقيق.  

رئيس التحرير

وائل لطفي

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