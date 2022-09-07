«الخارجية» تكشف تفاصيل لقاء سامح شكرى مع جون كيرى

كشف السفير أحمد أبو زيد المتحدث باسم وزارة الخارجية، عن تفاصيل لقاء وزير الخارجية سامح شكري، مع جون كيري، المبعوث الرئاسي الأمريكي لقضايا المناخ.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسئوليتي» مع الإعلامي أحمد موسى المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، إن الولايات المتحدة دولة رائدة في قضايا التغير المناخي والاتصالات التي تقوم بها مصر مهمة للغاية، لأن عنصر نجاح مؤتمر المناخ بشرم الشيخ أن يعبر عن مواقف جميع الدول سواء النامية أو المتقدمة، وبالتالي التشاور المصري مع الولايات المتحدة مهم جدًا لضمان نجاح المؤتمر.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية، أن مصر بكل مؤسساتها تعمل بتنسيق كامل لخروج مؤتمر شرم الشيخ بالشكل الذي يليق بمصر والنتائج المتوقعة مثل مصر، كون انعقاد المؤتمر في دول نامية سيعكس طموحات كثير من الدول النامية، والدور الريادي الذي يضطلع به الرئيس السيسي والمؤتمرات التحضيرية لها دور أساسي في وضع لبنات نجاح قمة شرم الشيخ.