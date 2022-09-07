السجن 10 سنوات لعامل بتهمة الاتجار فى المخدرات بالقاهرة

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار عبدالعليم عطية وعضوية المستشارين شريف حسين عبدالنبي ومحمد ياسر أبوالفتوح، وأمانة السر محمد الغلبان، بمعاقبة عامل بالسجن لمدة 10 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه عما أسند إليه.

وكان المستشار بكر أحمد بكر- المحامي العام لنيابات كلي شمال القاهرة، قد أحال الدعوى إلى محكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة لمعاقبة المتهم "محمد. ف. ح" 24 سنة.

وتضمن أمر الإحالة في القضية رقم 6540 لسنة 2022 جنايات الساحل والمقيدة برقم 697 لسنة 2022 كلي شمال القاهرة، وذلك لإدانته بحيازة 8 لفافات من مخدر "MDMB 4en Pinaca" بقصد الإتجار فيه، أحد مشتقات مجموعة "indazole carboxamides" المخدرة في غير الأحوال المُصرح بها قانونا.

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط أقر بقيامه بالاتجار في المواد المخدرة والمبلغ المالي حصيلة تلك العملية والهاتف للتواصل مع زبائنه، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق وأمرت بحبس المتهم على ذمة التحقيقات، إلى أن أحالته للمحاكمة الجنائية فأصدرت المحكمة حكمها السابق بحق المتهم.