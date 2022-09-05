إحالة عصابة تزييف العملات الذهبية للجنح

أحالت نيابة المعادي الجزئية، الاثنين، تشكيل عصابي تخصص في تقليد العملات الذهبية إلى محكمة الجنح، بتهمة النصب والتزييف.

تلقى قسم شرطة المعادي بلاغا من صاحب محل مصوغات، بتمكنه من ضبط ربة منزل حال محاولتها استبدال عدد 3 جنيهات ذهبية "مزيفة" بمصوغات ذهبية عبارة عن "خاتم ذهب، غويشة".

بالفحص تبين اشتراك سالفة الذكر مع أربعة أشخاص في تكوين تشكيل عصابي تخصص في النصب على محال الذهب من خلال استبدال جنيهات ذهبية مزيفة بمشغولات ذهبية سليمة، وتم ضبط جميع أفراد التشكيل.

بتطوير مناقشتهم عما ارتكبوه اعترفوا بارتكاب 5 وقائع نصب بذات الأسلوب، تحرر عن ذلك المحضر اللازم.