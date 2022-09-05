الإثنين 05 سبتمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
ads

حوادث

إحالة عصابة تزييف العملات الذهبية للجنح

حبس
حبس
ads

أحالت نيابة المعادي الجزئية، الاثنين، تشكيل عصابي تخصص في تقليد العملات الذهبية إلى محكمة الجنح، بتهمة النصب والتزييف.

تلقى قسم شرطة المعادي بلاغا من صاحب محل مصوغات، بتمكنه من ضبط ربة منزل حال محاولتها استبدال عدد 3 جنيهات ذهبية "مزيفة" بمصوغات ذهبية عبارة عن "خاتم ذهب، غويشة".

بالفحص تبين اشتراك سالفة الذكر مع أربعة أشخاص في تكوين تشكيل عصابي تخصص في النصب على محال الذهب من خلال استبدال جنيهات ذهبية مزيفة بمشغولات ذهبية سليمة، وتم ضبط جميع أفراد التشكيل.

بتطوير مناقشتهم عما ارتكبوه اعترفوا بارتكاب 5 وقائع نصب بذات الأسلوب، تحرر عن ذلك المحضر اللازم.

نيابة المعادي الجزئية تشكيل عصابي محكمة الجنح تهمة النصب والتزييف

رئيس التحرير

وائل لطفي

الخروج من «الكمبوند»!

الأكثر قراءة

انتقام أنثوى.. سيدة المطرية تسلب «ذكورة» زوجها بموس حلاقة

«خلتني عملت كل حاجة وحشة».. ماذا قالت فتاة الطالبية بعد قتل صديقتها؟

«قرص منوم وسلاح أبيض».. تفاصيل واقعة قطع زوجة لعضو زوجها الذكرى بالمطرية

اختيار 12 مقررًا ومقررًا مساعدًا لمحاور ولجان الحوار الوطني

«التموين» تتلقى شكاوى أصحاب بطاقات الدعم غير الحاصلين على الزيادة الاستثنائية

بوابة الأزهر الالكترونية نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية الدور الثاني "الملاحق"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

جنة «ألموت» والقتلة المحترفون

ماجد حبته

التصحّر.. وتغير المناخ

بسنت حسن

أسوأ شخص في العالم

محمد رفعت

خير بلدنا هو الحل

منى رجب

نساء يحبطن البنات والنساء

مؤمن المحمدي

أمر يستحق الفرجة

جمال رشدي

حكاية المخلوقات الفضائية فى أمريكا

ماجد حبته

التربية العلمية ووزير التربية!

صور

عزاء شقيقة الكابتن محمود الخطيب

18 مرشحًا يتنافسون على انتخابات نقابة المحامين

جنازة المخرج علي عبدالخالق

محطة تل أبيب

المزيد

جيش الاحتلال الإسرائيلي يشير لتورط جنوده في استشهاد شيرين أبوعاقلة

عملية غور الأردن: الهجمات على "الحافلات" في إسرائيل.. ما دلالاتها؟

إصابة 4 جنود إسرائيليين إثر انفجار قنبلة في رام الله