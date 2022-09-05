يبحث طلاب الثانوية العامة عن موعد إغلاق تنسيق المرحلة الثالثة 2022، والتي بدأت يوم السبت الماضي، للطلاب المتخلفين عن التسجيل في المرحلتين الأولى والثانية وأيضًا الطلاب الناجحين في امتحانات الدور الثاني، وحددت وزارة التعليم العالي موعد إغلاق تنسيق المرحلة الثالثة 2022، وتعرضها الدستور في التقرير التالي.

موعد إغلاق تنسيق المرحلة الثالثة 2022

فتحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي باب تنسيق المرحلة الثالثة 2022، لبقية الطلاب الناجحين في الدور الأول والطلاب المتخلفين من المرحلتين الأولى والثانية، بالإضافة إلى فتح تنسيق المرحلة الثالثة للطلاب الناجحين في الدور الثاني لتسجيل رغباتهم، في الفترة من يوم السبت 3 سبتمبر وحتى يوم الأربعاء الموافق 7 سبتمبر وبحد أدنى 205 درجات لجميع الشُعب، في تنسيق المرحلة الثالثة 2022.

وتتبع معامل الحاسبات بالجامعات المصرية والكليات التابعة لها بالمحافظات المختلفة الإجراءات الاحترازية والوقائية، التى أقرتها منظمة الصحة العالمية، ووزارة الصحة، وتحقيق أقصى درجات التباعد الاجتماعى بما يضمن سلامة الجميع أثناء كتابة الطلاب رغباتهم في المرحلة الثالثة .

وأعد المركز الإعلامى التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أعد حملة توعية للطلاب بخطوات التقديم لموقع التنسيق الإلكترونى للجامعات الحكومية والمعاهد تشمل الأشكال التوضيحية (قائمة بأهم الأسئلة والإجابات الخاصة بالتنسيق الإلكترونى لطلاب الثانوية العامة) بهدف التيسير على الطلاب وإتمام تقديمهم للتنسيق الإلكترونى بكل يُسر خلال الفترة القادمة.

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وأضاف المتحدث الرسمى، أن المركز الإعلامى سيقدم حملات توعية مماثلة لطلاب الشهادات الفنية خلال الفترة القادمة لمساعدتهم على التنسيق الإلكترونى للجامعات الحكومية والمعاهد بكل سهولة، كما أعلنت وزارة التعليم العالي عن قائمة بالمؤسسات التعليمية المُعتمدة فى جمهورية مصر العربية وعلى الطلاب مراجعتها حتى لا يقعوا فريسة للكيانات الوهمية.

أماكن الحصول على خدمة التنسيق الإلكتروني 2022

يمكن لطلاب تنسيق المرحلة الثالثة الحصول على خدمة التنسيق الإلكتروني من خلال الكمبيوتر الشخصى للطالب المتصل بشبكة الإنترنت، أو معامل الحاسبات بالجامعات المصرية والكليات التابعة لها بالمحافظات المختلفة، بشرط اتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية، التى أقرتها منظمة الصحة العالمية، ووزارة الصحة المصرية، وتحقيق أقصى درجات التباعد الاجتماعى بما يضمن سلامة الجميع .