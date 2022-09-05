رابط الاستعلام عن الترقيات في الأكاديمية المهنية للمعلمين لبيان حالة المعلم 2022

يبحث عدد كبير من المعلمين عن الأكاديمية المهنية للمعلمين الترقيات 2022، حيث يمكن من خلالها الاطلاع على كافة الشروط والتفاصيل الموضحة عبر رابط الأكاديمية، وخلال الأيام الماضية وحتى الآن تصدرت الأكاديمية المهنية للمعلمين محركات البحث جوجل وتويتر لأهمية الترقيات لآلاف المعلمين في محافظات مصر المختلفة وعلى كافة الدرجات الوظيفية.

شروط تسجيل الترقيات 2022 عبر الأكاديمية المهنية للمعلمين

أكدت الأكاديمية المهنية للمعلمين عدد من الشروط للتقديم في ترقيات 2022 وجاءت كالأتي:

- يكون المعلم قد أتم على الأقل 5 سنوات في ممارسة العمل الفعلي في الوظيفة الأدنى مباشرة من وظائف المعلمين في 31 ديسمبر المقبل.

- يكون المتقدم على موجود رأس العمل بالفعل.

- يكون المتقدم حاصلاً على تقرير تقويم أداء بمرتبة فوق متوسط على الأقل في سنتين سابقتين 2019-2020 و2020-2021.

المعلمون المستوفين لشروط الترقي في كافة مديريات التربية والتعليم والتعليم الفني يستطيعون تسجيل بياناتهم عبر الرابط الإلكتروني للحصول على شهادة الصلاحية وفقا للخطوات التالية: من هنا.

رابط الاستعلام عن ترقيات المعلمين 2022

الدخول عبر منصة الأكاديمية المهنية للمعلمين من خلال هذا الرابط من هنا .

اضغط على تدريب المعلم عن بعد.

الضغط على كلمة الترقي.

تسجيل بيانات المعلم الراغب في الترقي بالتفصيل.

إدخال كود المعلم.

اختيار حجز دورة جديدة للتدريب والاختبار.

ظهور اختبار مكون من أربعة أسئلة.

بعد الانتهاء من الاختبار تظهر إفادة بالتدريب.

آخر موعد لتسجيل الترقيات 2022 عبر الأكاديمية المهنية، هو الخميس 29 سبتمبر المقبل.

شروط تسجيل الترقيات عبر الأكاديمية المهنية للمعلمين 2022

يجب الأخذ في الاعتبار النقاط التالية عند التسجيل بترقيات المعلمين 2022 عبر رابط الأكاديمية المهنية للمعلمين:

- استثناء شاغلي وظائف المعلمين أو ما يقابلها والمصابين بمرض مزمن من التدريبات والاختبارات اللازمة للترقي شريطة حصولهم على أمر تنفيذي صادر ومعتمد من شئون العاملين بالمديرية بقيامهم بإجازة مرضية بأجر كامل أو بنصف أجر مؤيد بالمستندات الطبية الدالة على مرضهم، وأن يتم تسجيل موقفهم من العمل على قاعدة البيانات (إجازة مرضى بأجر كامل- إجازة مرضي بنصف الأجر).

- تخفيض المدة البينية للترقية إلى وظائف المعلمين أو ما يقابلها المنصوص عليها في المادة (71) من قانون التعليم لمدة عام واحد للحاصلين على درجة الماجستير ولمدة عامين للحاصلين على الدكتوراه.

- المعلمين الذين سبق لهم التقدم لإجراءات الترقي بالأعوام السابقة ولم يستوفوا متطلبات الترقي، سيتم إعادة إتاحة بياناتهم لجهات عملهم للقيام بتسجيلهم للترشح.