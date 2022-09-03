السبت 03 سبتمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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مصر

قبل غلق التسجيل.. شروط تسجيل ترقيات الأكاديمية المهنية للمعلمين الترقيات 2022

الأكاديمية المهنية
الأكاديمية المهنية للمعلمين
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تتزايد معدلات البحث عن الأكاديمية المهنية للمعلمين الترقيات 2022 والاطلاع على كافة الشروط والتفاصيل الموضحة عبر رابط الأكاديمية حيث تتصدر محركات البحث الاجتماعية جوجل وتويتر لأهمية الترقيات لآلاف المعلمين في محافظات مصر المختلفة وعلى كافة الدرجات الوظيفية.

تفاصيل تسجيل الترقيات عبر الأكاديمية المهنية للمعلمين

وفي إطار حرص الدستور على تقديم كافة الخدمات للقراء ينشر «الدستور»، في السطور التالية، التفاصيل الكاملة للتسجيل بالترقيات 2022 عبر الأكاديمية المهنية للمعلمين.

الأكاديمية المهنية للمعلمين تعقد تدريبات لمعلمى الرياضيات بالمرحلة الإعدادية

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خطوات تسجيل الدخول على الأكاديمية المهنية للمعلمين 2022 لمعرفة الترقيات

رابط الاستعلام عن الترقيات عبر الأكاديمية المهنية للمعلمين 2022.. والأوراق المطلوبة بعد الترقية

شروط تسجيل الترقيات 2022 عبر الأكاديمية المهنية للمعلمين 

وأوضحت الأكاديمية المهنية للمعلمين عدد من الشروط للتقديم في ترقيات 2022 وجاءت كالأتي:

  • أن يكون المعلم قد أتم على الأقل 5 سنوات في ممارسة العمل الفعلي في الوظيفة الأدنى مباشرة من وظائف المعلمين في 31 ديسمبر المقبل.
  • أن يكون المتقدم على رأس العمل بالفعل.
  • أن يكون حاصلاً على تقرير تقويم أداء بمرتبة فوق متوسط على الأقل في سنتين سابقتين 2019-2020 و2020-2021.

رابط الأكاديمية المهنية للمعلمين الترقيات 2022

يستطيع المعلمون المستوفين لشروط الترقي في كافة مديريات التربية والتعليم والتعليم الفني تسجيل بياناتهم عبر الرابط الإلكتروني للحصول على شهادة الصلاحية وفقا للخطوات التالية:

الاستعلام عن ترقيات المعلمين 2022

  1. الدخول عبر منصة الأكاديمية المهنية للمعلمين من خلال هذا الرابط.
  2. اضغط على تدريب المعلم عن بعد.
  3. الضغط على كلمة الترقي.
  4. تسجيل بيانات المعلم الراغب في الترقي بالتفصيل.
  5. إدخال كود المعلم.
  6. اختيار حجز دورة جديدة للتدريب والاختبار.
  7. ظهور اختبار مكون من أربعة أسئلة.
  8. بعد الانتهاء من الاختبار تظهر إفادة بالتدريب.

آخر موعد لتسجيل الترقيات 2022 عبر الأكاديمية المهنية 

وذلك قبل الموعد النهائي لاستقبال طلبات الترقي عبر رابط الأكاديمية المهنية للمعلمين والذي ينتهي الخميس 29 سبتمبر المقبل.

شروط تسجيل الترقيات عبر الأكاديمية المهنية للمعلمين 2022

ويجب الأخذ في الاعتبار النقاط التالية عند التسجيل بترقيات المعلمين 2022 عبر رابط الأكاديمية المهنية للمعلمين:

- استثناء شاغلي وظائف المعلمين أو ما يقابلها والمصابين بمرض مزمن من التدريبات والاختبارات اللازمة للترقي شريطة حصولهم على أمر تنفيذي صادر ومعتمد من شئون العاملين بالمديرية بقيامهم بإجازة مرضية بأجر كامل أو بنصف أجر مؤيد بالمستندات الطبية الدالة على مرضهم، وأن يتم تسجيل موقفهم من العمل على قاعدة البيانات (إجازة مرضى بأجر كامل- إجازة مرضي بنصف الأجر).

- تخفيض المدة البينية للترقية إلى وظائف المعلمين أو ما يقابلها المنصوص عليها في المادة (71) من قانون التعليم لمدة عام واحد للحاصلين على درجة الماجستير ولمدة عامين للحاصلين على الدكتوراه.

- بالنسبة للمعلمين الذين سبق لهم التقدم لإجراءات الترقي بالأعوام السابقة ولم يستوفوا متطلبات الترقي، فسوف يتم إعادة إتاحة بياناتهم لجهات عملهم للقيام بتسجيلهم للترشح.

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وائل لطفي

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