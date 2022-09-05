الإثنين 05 سبتمبر 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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تحقيقات ومتابعات

تنسيق كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة

تنسيق
تنسيق
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يبحث طلاب الشهادات الفنية والثانوية العامة عن تنسيق كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة، وهي من أهم الجامعات التكنولوجية التي افتتحتها الدولة منذ 3 سنوات، وتوفر برامج تدريبية تواكب احتياجات ومتطلبات سوق العمل.

وتوفر الكلية للطلاب الملتحقين بها بيئة تعليمية مبتكرة وتعليمًا تكنولوجيًا متميزًا يجمع بين التأهيل النظرى والتطبيقى والتدريب الميدانى، ومع ازدياد عمليات البحث عن تنسيق كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة تعرض «الدستور» في السطور التالية القصة الكاملة لها.

تنسيق كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة

جامعة الدلتا التكنولوجية تخصص الأطراف الصناعية 269.0 درجة.

جامعة الدلتا التكنولوجية 255.0 درجة.

جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية تخصص الأطراف الصناعية 257.0 درجة.

جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية 254.0 درجة.

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رابط تسجيل اختبارات القدرات لتنسيق الدبلومات الفنية 2022 وموعد بدء تسجيل الرغبات

أما باقي الجامعات التكنولوجية الحديثة لم يتم الإعلان عن الحدود الدنيا للقبول بهم، ما يعني وجود أماكن خالية بهم لطلاب المرحلة الثالثة من مراحل تسجيل الرغبات للثانوية العامة، وتضم الكلية قسم تكنولوجيا المعلومات، قسم الطاقة الجديدة والمتجددة، قسم الميكاترونكس، قسم الأوتوترونكس، قسم الأطراف الصناعية (علمي علوم).

أما عن أهم برامج الكلية، تضمن كل من برامج الميكاترونكس والأوتوترونكس والأطراف الصناعية وتكنولوجيا المعلومات والطاقة الجديدة والمتجددة.

 

أماكن كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة 

وافتتحت كليات تكنولوجيا الصناعة والطاقة لأول مرة منذ 3 سنوات بالتزامن مع إطلاق الجامعات التكنولوجية، وتتوافر بـ3 محافظات وهي القاهرة الجديدة وبني سويف والدلتا، ومنها كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة جامعة  القاهرة الجديدة التكنولوجية  لطلاب علمي رياضيات، والكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة ج بني سويف التكنولوجية لطلاب علمي رياضيات، وكلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة جامعة  الدلتا التكنولوجية لطلاب علمي رياضيات، والكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة ج بنى سويف التكنولوجية أطراف صناعية لطلاب علمي علوم، وكلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية أطراف صناعية  لطلاب علمي علوم، وكلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة جامعة  الدلتا التكنولوجية أطراف صناعية  لطلاب علمي علوم.

 

خطوات حجز موعد اختبارات قدرات تنسيق الدبلومات والمعاهد الفنية 2022 برقم الجلوس

 

وكانت الكلية قد حددت مواعيد لقدرات الاختبارات لطلاب الثانوية العامة والكلاب الحاصلين على الدبلومات الفنية ، ولكنها  قررت منذ عدة أيام إلغاء اختبار القدرات المؤهل لدخول الكليات التكنولوجية لطلاب الدبلومات والمعاهد الفنية للدبلومات الفنية.

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة طلاب الشهادات الفنية أماكن كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة الثانوية العامة تنسيق كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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