الإثنين 05 سبتمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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تحقيقات ومتابعات

مصاريف جامعة 6 أكتوبر 2022 وتنسيق الكليات المتاحة بها

جامعة 6 أكتوبر
جامعة 6 أكتوبر
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يبحث الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة عن مصاريف جامعة 6 أكتوبر 2022 ، والتي تعد واحدة من أفضل جامعات مصر الخاصة والتي يسعى الطلاب للالتحاق بها، وتم إنشاء جامعة 6 أكتوبر بقرار جمهوري (رقم 243 لسنة 1996) والجامعة عضو في اتحاد الجامعات العربية والأفريقية، ويضم الحرم الجامعي 4 مباني تعليمية ومبنى إداري، بالإضافة إلى مول ومستشفى جامعي وفندق للطالبات. وتقع المكتبة المركزية وفندق للطلبة على بعد 150م من الحرم الجامعي، كما تعد جامعة 6 أكتوبر أقدم جامعة خاصة بمصر.

جامعة 6 أكتوبر 2022

ومع زيادة البحث عن مصاريف جامعة 6 أكتوبر 2022 تعرض الدستور في التقرير التالي مصاريف جامعة 6 أكتوبر 2022 وتنسيق الكليات المتاحة بها .

مصاريف جامعة 6 أكتوبر 2022

  • كلية الصيدلة برنامج الفارم دي 85 ألف جنيه.
  • الطب والجراحة: 125 ألف جنيه.
  • طب الأسنان: 100 ألف جنيه.
  • كلية الصيدلة برنامج الصيدلة الإكلينيكية 95 ألف جنيه.
  • كلية العلاج الطبيعي 70 ألف جنيه.
  • كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية 40 ألف جنيه.
  • كلية التمريض 25 ألف جنيه.

كلية الهندسة 60 ألف جنيه.

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مواعيد الكشف الطبي للطلاب الجدد في جامعة الإسكندرية

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تسجيل رغبات الثانوية العامة 2022 المرحلة الثالثة

  • كلية نظم المعلومات وعلوم الحاسب 35 ألف جنيه.
  • كلية الفنون التطبيقية 40 ألف جنيه.
  • كلية الاقتصاد قسم إنجليزي 40 ألف جنيه.
  • كلية الاقتصاد قسم العربي 30 ألف جنيه.
  • كلية اللغات والترجمة قسم الإنجليزي 30 ألف جنيه.
  • بقية أقسام كلية اللغات والترجمة 25 ألف جنيه.
  • كلية الإعلام وفنون الاتصال 35 ألف جنيه.
  • كلية التربية رياض أطفال وخاصة علم النفس 20 ألف جنيه.
  • كلية التربية عربي وإنجليزي وحاسب آلي 25 ألف جنيه
  • كلية السياحة والفنادق 20 ألف جنيه.

 

تنسيق جامعة 6 أكتوبر 2022

 

يستطيع الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة تقديم أوراقهم من خلال رابط جامعة 6 أكتوبر من هنا.

، وجاء تنسيق جامعة 6 أكتوبر كالتالي: 

 

كلية طب الأسنان 80% 

 

كلية الطب 82% 

 

كلية الطب البيطري 70% 

 

كلية العلاج الطبيعي 78%

 

كلية الهندسة 68% 

 

كلية التمريض 55%

 

 كلية الإعلام 55%

 

كلية السياحة والفنادق 55%

 

كلية الصيدلة 74% 

 

كلية الحاسبات 62% 

الكليات المتاحة في تنسيق المرحلة الثالثة 2022 علمي ورابط موقع التنسيق لتسجيل الرغبات 

كلية الإدارة والاقتصاد 55%

 

كلية الفنون والفنون التطبيقية 55%

 

كلية الآداب 55%

 

كلية التربية 55%

 

كلية العلوم الصحية التطبيقية 55%

 

كلية الآثار 55%

 

كلية اللغات والترجمة 55%

جامعة 6 أكتوبر مصاريف جامعة 6 أكتوبر مصاريف جامعة 6 أكتوبر 2022 تنسيق جامعة 6 أكتوبر تنسيق الكليات جامعة 6 أكتوبر 2022

رئيس التحرير

وائل لطفي

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