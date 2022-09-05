مصاريف جامعة 6 أكتوبر 2022 وتنسيق الكليات المتاحة بها
يبحث الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة عن مصاريف جامعة 6 أكتوبر 2022 ، والتي تعد واحدة من أفضل جامعات مصر الخاصة والتي يسعى الطلاب للالتحاق بها، وتم إنشاء جامعة 6 أكتوبر بقرار جمهوري (رقم 243 لسنة 1996) والجامعة عضو في اتحاد الجامعات العربية والأفريقية، ويضم الحرم الجامعي 4 مباني تعليمية ومبنى إداري، بالإضافة إلى مول ومستشفى جامعي وفندق للطالبات. وتقع المكتبة المركزية وفندق للطلبة على بعد 150م من الحرم الجامعي، كما تعد جامعة 6 أكتوبر أقدم جامعة خاصة بمصر.
جامعة 6 أكتوبر 2022
ومع زيادة البحث عن مصاريف جامعة 6 أكتوبر 2022 تعرض الدستور في التقرير التالي مصاريف جامعة 6 أكتوبر 2022 وتنسيق الكليات المتاحة بها .
مصاريف جامعة 6 أكتوبر 2022
- كلية الصيدلة برنامج الفارم دي 85 ألف جنيه.
- الطب والجراحة: 125 ألف جنيه.
- طب الأسنان: 100 ألف جنيه.
- كلية الصيدلة برنامج الصيدلة الإكلينيكية 95 ألف جنيه.
- كلية العلاج الطبيعي 70 ألف جنيه.
- كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية 40 ألف جنيه.
- كلية التمريض 25 ألف جنيه.
كلية الهندسة 60 ألف جنيه.
- كلية نظم المعلومات وعلوم الحاسب 35 ألف جنيه.
- كلية الفنون التطبيقية 40 ألف جنيه.
- كلية الاقتصاد قسم إنجليزي 40 ألف جنيه.
- كلية الاقتصاد قسم العربي 30 ألف جنيه.
- كلية اللغات والترجمة قسم الإنجليزي 30 ألف جنيه.
- بقية أقسام كلية اللغات والترجمة 25 ألف جنيه.
- كلية الإعلام وفنون الاتصال 35 ألف جنيه.
- كلية التربية رياض أطفال وخاصة علم النفس 20 ألف جنيه.
- كلية التربية عربي وإنجليزي وحاسب آلي 25 ألف جنيه
- كلية السياحة والفنادق 20 ألف جنيه.
تنسيق جامعة 6 أكتوبر 2022
يستطيع الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة تقديم أوراقهم من خلال رابط جامعة 6 أكتوبر من هنا.
، وجاء تنسيق جامعة 6 أكتوبر كالتالي:
كلية طب الأسنان 80%
كلية الطب 82%
كلية الطب البيطري 70%
كلية العلاج الطبيعي 78%
كلية الهندسة 68%
كلية التمريض 55%
كلية الإعلام 55%
كلية السياحة والفنادق 55%
كلية الصيدلة 74%
كلية الحاسبات 62%
كلية الإدارة والاقتصاد 55%
كلية الفنون والفنون التطبيقية 55%
كلية الآداب 55%
كلية التربية 55%
كلية العلوم الصحية التطبيقية 55%
كلية الآثار 55%
كلية اللغات والترجمة 55%