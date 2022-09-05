يبحث الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة عن مصاريف جامعة 6 أكتوبر 2022 ، والتي تعد واحدة من أفضل جامعات مصر الخاصة والتي يسعى الطلاب للالتحاق بها، وتم إنشاء جامعة 6 أكتوبر بقرار جمهوري (رقم 243 لسنة 1996) والجامعة عضو في اتحاد الجامعات العربية والأفريقية، ويضم الحرم الجامعي 4 مباني تعليمية ومبنى إداري، بالإضافة إلى مول ومستشفى جامعي وفندق للطالبات. وتقع المكتبة المركزية وفندق للطلبة على بعد 150م من الحرم الجامعي، كما تعد جامعة 6 أكتوبر أقدم جامعة خاصة بمصر.

جامعة 6 أكتوبر 2022

ومع زيادة البحث عن مصاريف جامعة 6 أكتوبر 2022 تعرض الدستور في التقرير التالي مصاريف جامعة 6 أكتوبر 2022 وتنسيق الكليات المتاحة بها .

مصاريف جامعة 6 أكتوبر 2022

كلية الصيدلة برنامج الفارم دي 85 ألف جنيه.

الطب والجراحة: 125 ألف جنيه.

طب الأسنان: 100 ألف جنيه.

كلية الصيدلة برنامج الصيدلة الإكلينيكية 95 ألف جنيه.

كلية العلاج الطبيعي 70 ألف جنيه.

كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية 40 ألف جنيه.

كلية التمريض 25 ألف جنيه.

كلية الهندسة 60 ألف جنيه.

كلية نظم المعلومات وعلوم الحاسب 35 ألف جنيه.

كلية الفنون التطبيقية 40 ألف جنيه.

كلية الاقتصاد قسم إنجليزي 40 ألف جنيه.

كلية الاقتصاد قسم العربي 30 ألف جنيه.

كلية اللغات والترجمة قسم الإنجليزي 30 ألف جنيه.

بقية أقسام كلية اللغات والترجمة 25 ألف جنيه.

كلية الإعلام وفنون الاتصال 35 ألف جنيه.

كلية التربية رياض أطفال وخاصة علم النفس 20 ألف جنيه.

كلية التربية عربي وإنجليزي وحاسب آلي 25 ألف جنيه

كلية السياحة والفنادق 20 ألف جنيه.

تنسيق جامعة 6 أكتوبر 2022

يستطيع الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة تقديم أوراقهم من خلال رابط جامعة 6 أكتوبر من هنا.

، وجاء تنسيق جامعة 6 أكتوبر كالتالي:

كلية طب الأسنان 80%

كلية الطب 82%

كلية الطب البيطري 70%

كلية العلاج الطبيعي 78%

كلية الهندسة 68%

كلية التمريض 55%

كلية الإعلام 55%

كلية السياحة والفنادق 55%

كلية الصيدلة 74%

كلية الحاسبات 62%

كلية الإدارة والاقتصاد 55%

كلية الفنون والفنون التطبيقية 55%

كلية الآداب 55%

كلية التربية 55%

كلية العلوم الصحية التطبيقية 55%

كلية الآثار 55%

كلية اللغات والترجمة 55%