بدأ طلاب الثانوية العامة 2022 المرحلة الثالثة تسجيل رغباتهم في مكاتب التنسيق التي حددتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من قبل، وبلغ الحد الأدنى لتسجيل للمرحلة الثالثة بحد أدنى 205 درجة لجميع الشعب علمي علوم وعلمي رياضيات والشعبة الأدبية.

وكان باب تسجيل رغبات الثانوية العامة 2022 المرحلة الثالثة قد بدأ السبت الماضي ويستمر لمدة 5 أيام وينتهي الأربعاء المقبل، وتعرض الدستور في التقرير التالي رابط تسجيل رغبات الثانوية العامة 2022 المرحلة الثالثة، والخطوات المتبعة للتسجيل.

رابط تسجيل رغبات الثانوية العامة 2022

يمكن لطلاب الثانوية العامة 2022 الراغبين في تسجيل رغباتهم للمرحلة الثالثة الدخول عبر رابط بوابة مصر الرقمية لتنسيق الثانوية العامة من خلال هذا الرابط tansik.digital.gov.eg واتبع الخطوات التالية:

التأكد من عدم معرفة أحد برقم الطالب السري.

الاطلاع على التعليمات والطريقة الصحيحة لتسجيل الرغبات على رابط تنسيق المرحلة الثالثة 2022.

تسجيل رغبات ووضع بيانات الطالب المطلوبة بعد الدخول على موقع التنسيق من هـنـا عبر الضغط على رابط تنسيق المرحلة الثالثة.

يسجل الطالب الرغبة التي يريدها في مقدمة الرغبات المتاحة من خلال رابط تنسيق المرحلة الثالثة 2022.

يلتزم الطالب بتسجيل 75 رغبة من خلال رابط تنسيق المرحلة الثالثة 2022.

وتشمل المرحلة الثالثة للثانوية العامة الطلاب المتخلفين عن الالتحاق بالمرحلتين الأولى والثانية وكذلك الطلاب الناجحين في امتحانات الدور الثاني التي ظهرت منذ إسبوع مضى، كما بدأ تسجيل رغبات الثانوية العامة 2022 المرحلة الثالثة، بعد انتهاء مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الأولى والثانية، ولا يتم إغلاق رابط تنسيق المرحلة الثالثة 2022 إلا بعد انتهاء امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2022 حتى يوم الأربعاء المقبل .

الكليات المتاحة للمرحلة الثالثة

خدمة اجتماعية انتساب موجه أسيوط

آداب انتساب موجه العريش

التكنولوجيا والتعليم الصناعي السويس

الفني للفنادق قنا

عالي خدمة اجتماعية أسوان فرع قنا

العالي الفندقي بالأقصر إيجوث

الإدارة والسكرتارية بمصر القديمة

المتوسط للخدمة الاجتماعية بأسوان

الفني التجاري بأسوان.

الفني للفنادق المطرية

العالي للعلوم الإدارية بلقاس دقهلية نظم معلومات إدارية.

العالي سياحة وفنادق الغردقة.

تربية رياضية بنات بني سويف

تربية نوعية فنية الفيوم

المدينة العالي للإدارة والتكنولوجيا شبرامنت ش نظم معلومات إدارية

تربية رياضية بنات أسوان

العالي تسويق شعبة نظم تجمع أول

خدمة اجتماعية انتساب موجه حلوان

كلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية طيبة

المتوسط للخدمة الاجتماعية بكفر الشيخ

تربية موسيقية قناة السويس بالإسماعيلية

الفني التجاري بسوهاج

الفني التجاري بقويسنا

آداب انتساب موجه أسيوط

تربية نوعية شعبة مسرح تربوي المنصورة

تربية العريش رياضة

تربية نوعية فنية بور سعيد

الفني للفنادق بورسعيد

تربية نوعية فنية دمياط

تربية رياضية بنات قناة السويس بالإسماعيلية

التكنولوجيا والتعليم الصناعي حلوان

الفني للخدمة الاجتماعية بقنا

ك.ت. فني صناعى الصحافة

تربية شعبة تربية فنية السويس

تربية رياضية بنين العريش»

تربية نوعية موسيقية جنوب الوادي

ك.ت. فني صناعى نجع حمادى بنين

تربية نوعية موسيقية الزقازيق

الفني التجاري ببنها

آداب انتساب موجه بني سويف

تربية رياضية بنين الوادي الجديد

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة شرق بورسعيد التكنولوجية علوم

الفني التجارى بالمحله الكبرى

ك.ت. فني صناعى بور سعيد

تربية (تعليم ابتدائي) أسوا

المدينة العالي للإدارة والتكنولوجيا شعبة إدارة بشبرامنت

تربية نوعية موسيقية الإسكندرية

التكنولوجيا والتعليم الصناعي سوهاج

المعهد العالي للعلوم الادارية بجناكليس – البحيرة

المعهد المصري لأكاديمية الإسكندرية نظم معلومات إدارية

العالي للإدارة والحاسب شعبة نظم برأس البر

الفني التجاري بطنطا

العالي خدمة اجتماعية المنصورة

عالي علوم إدارية متقدمة وحاسبات ش.(نظم معلومات) ك47 ط اسكندرية

حقوق انتساب موجه أسوان

تربية رياضية بنين سوهاج

تربية مطروح رياضه

العالي خدمه اجتماعيه بور سعيد

تربية (طفولة) جنوب الوادي بالغردقة

حقوق انتساب موجه مدينة السادات

طيبة العالي شعبة إدارة أعمال ومحاسبة المعادي

الاقتراعاتتربية نوعية موسيقية بور سعيد

القاهرة العالي لغات وترجمة فورية بالمقطم

تربية جنوب الوادي رياضة بالغردقة

معهد العجمي العالي للعلوم الادارية

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة سمنود التكنولوجية علوم

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة سمنود التكنولوجية رياضة

تربية نوعية موسيقية كفر الشيخ

تربية رياضية بنات سوهاج

تربية رياضية بنات السويس

تربية نوعية فنية سوهاج

فني تمريض السويس

تربية نوعية فنية جنوب الوادي

تربية رياضية بنات بور سعيد

تربية أسوان رياضة

تربية الوادي الجديد رياضة

تربية دمياط رياضة

تربية (طفولة) العريش

تربية رياضية بنين قناة السويس بالإسماعيلية

العالي إدارة شعبة إدارة ومحاسبة كفر الشيخ

الفني التجارى بالاسكندريه

الفني التجارى بدمنهور

تربية نوعية فنية بنها

تربية رياضية بنين مدينة السادات

الفني التجارى بقنا

تربية نوعية فنية المنصورة

العبور العالي ك21 بطريق بلبيس شعبة اداره

مصر العالي بالمنصورة تجارة وحاسبات ش إدارة ومحاسبة

العالي للسياحة والفنادق بالسيوف بالاسكندرية لنظم المعلومات الإدارية

تربية رياضية بنات جنوب الوادي

العالي للدراسات الأدبية كنج مريوط

التكنولوجيا والتعليم الصناعي بني سويف

تربية (تعليم ابتدائي) الوادي الجديد

معهد سيناء العالي للدراسات النوعية بمدينة العريش ش. لغات (بالمقر البديل بالاسماعيلية)

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة برج العرب التكنولوجية علوم

تربية رياضية بنات الوادي الجديد

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة طيبة التكنولوجية علوم

كلية تكنولوجيا العلوم الصحية ج أسيوط التكنولوجية

تربية نوعية موسيقية المنيا

تربية رياضية بنات الفيوم

تربية رياضية بنين بني سويف

الفني للفنادق الإسكندرية

المعهد العالي للغات بأسوان

تربية نوعية فنية دمنهور بالنوبارية

تربية (تعليم ابتدائي) السويس

تربية نوعية فنية كفر الشيخ

آداب انتساب موجه جنوب الوادي

آداب انتساب موجه المنيا

الكلية التكنولوجية المصرية الألمانية بأسيوط

المعهد العالي للإدارة بالمحلة الكبرى

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