بالأسماء.. مصرع سيدة وإصابة 3 فى حادث تصادم بالإسماعيلية

لقيت سيدة مصرعها وإصابة 3 أشخاص، منذ قليل، جراء حادث تصادم سيارتين بالطريق الحربى 36 بعد مفارق أبوصوير تجاه القصاصين.

كان اللواء محمود عاشور، مساعد وزير الداخلية لمديرية أمن الإسماعيلية، تلقى إخطارًا من شرطة النجدة بتصادم سيارة رقم ط ل أ «4372» مع سيارة ل ر «7896» بالطريق الحربى 36 بعد مفارق أبوصوير اتجاه القصاصين، وتم الدفع بـ5 سيارات إسعاف إلى مكان الحادث وتم نقل المصاب إلى قسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى الجامعة.

وتبين أن المصابين هم كل من أيمن عبد 20 عاما، صفاء سالمان 30 عاما، الطفل عمر عزيز 8 سنوات، مصابين بكدمات وسحجات وتم نقلهم إلى المجمع الطبى.

وانتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية إلى مكان الحادث للوقوف على أسبابه وملابساته، وتم إخلاء الطريق، وجارٍ الآن معاينة الأجهزة المعنية للحادث لمعرفة ملابسات الواقعة.

وتم تحرير المحضر اللازم واتخاذ الإجراءات القانونية.