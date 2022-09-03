السبت 03 سبتمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

السيطرة على حريق نشب داخل 3 منازل فى البدرشين

حريق
حريق
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سيطرت قوات الحماية المدنية بالجيزة على حريق نشب داخل 3 منازل بمنطقة البدرشين دون وقوع أى إصابات.

كانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالجيزة، تلقت بلاغًا بنشوب حريق داخل 3 منازل بدائرة مركز شرطة البدرشين، وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بـ3 سيارات إطفاء لمكان الحريق.

وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقي المجاورات وتمت عملية إخماد الحريق.

وكشفت المعاينة الأولية عن أن النيران نشبت بالطابق الثاني فوق الأرضي، منزل "عزمي صلاح" بناحية قرية الشوبك الشرقي، وتحديدًا بالسكة الوسطانية، بدائرة المركز، ثم امتدت النيران إلى منزلين مجاورين أحدهما ملك "ناصر. ع. ح"، والآخر ملك "أبوبركات".

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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وائل لطفي

زوبعة فى فنجان!

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