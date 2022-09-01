مصرع شاب فى حادث تصادم بالبدرشين

لقي شاب مصرعه في حادث تصادم بين دراجة بخارية كان يستقلها ومركبة توك توك، بمنطقة البدرشين، اليوم الخميس، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى، وتحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

وجه اللواء محمد نصر لبنة مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة الدفع بأوناش المرور لإزالة آثار الحادث، وتسيير حركة المرور وسحب التكدسات المرورية.

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور الجيزة إخطارًا من شرطة النجدة يفيد وقوع حادث تصادم بين دراجة بخارية ومركبة توك توك، أعلى كوبري التبين الذي يربط المدينة بدائرة قسم شرطة البدرشين جنوب الجيزة، ووجود متوفى.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية بالجيزة إلى موقع الحادث وتبين وقوع الحادث بين حادث تصادم بين دراجة بخارية ومركبة توك توك، أعلى كوبري التبين وتبين أن هناك متوفي يدعى «كمال جميل كمال عبدالفتاح» يبلغ من العمر 17 عامًا، من قرية الشوبك الغربي، بمركز شرطة البدرشين بالجيزة، كان متجهًا إلى مدينة التبين أعلى كوبري التبين.