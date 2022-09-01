القوات المسلحة تحتفل بتخريج الدفعة 54 للملحقين الدبلوماسيين

نظمت القوات المسلحة احتفالية لتخريج الدفعة رقم (54) للملحقين الدبلوماسيين بعد إتمام دورتهم التدريبية بالكلية الحربية، بالتعاون مع معهد الدراسات الدبلوماسية التابع لوزارة الخارجية، والذي يأتي في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على التعاون المثمر والبناء مع مختلف الوزارات لتأهيل وتدريب الكوادر الشبابية لتنمية وتطوير أدائهم فى مختلف التخصصات.



بدأ الاحتفال باستعراض ومناقشة البحث الجماعي للدورة، تلى ذلك عرض تقرير نجاح الدورة والموقف التدريبى تضمن ما تم تنفيذه من برامج تدريبية وتأهيلية ومراحل إعداد بدنى حصل عليه الدارسون خلال فترة تدريبهم بالكلية الحربية.

وألقى أقدم الدارسين كلمة قدم خلالها الشكر والامتنان للقوات المسلحة لما لمسوه من رعاية واهتمام وما واكتسبوه من مبادئ وخبرات راقية خلال دراستهم بالكلية الحربية التي تعد من أعرق الصروح العلمية الرائدة للعسكرية المصرية.



وأعلن كبير معلمى الكلية الحربية نتيجة الدورة وتم توزيع شهادات التخرج وتكريم الخريجين وتبادل الدروع، كما تم عرض فيلم تسجيلى تضمن مراحل إعداد وتنفيذ الدورة التدريبية والتى تمت وفقاً لأحدث الأساليب العلمية المتبعة بالمنشآت التعليمية بالقوات المسلحة.



ووجه السفير علاء حجازي، مساعد وزير الخارجية، خلال كلمته الشكر والتقدير إلى القوات المسلحة لإتاحة الفرصة لعقد الدورة التدريبية للملحقين الدبلوماسيين بالكلية الحربية، مشيراً إلى حجم المسئولية الملقاه على عاتق الخريجين فى المرحلة المقبلة لإستكمال مسيرة الدفاع عن مصالح مصر فى الخارج وتمثيلها خير تمثيل.



كما ألقى اللواء أشرف سالم زاهر، مدير الأكاديمية العسكرية المصرية، كلمة نقل خلالها تهنئة وتحيات الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة، للخريجين والحضور، مؤكداً حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على توفير كافة الإمكانيات لتطوير نظم الإعداد والتاهيل لبناء أجيال متعاقبة مسلحين بالعلم والمعرفة فى كافة المجالات العسكرية والمدنية.



حضر الاحتفالية السفير محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق، والوزير المفوض عصام عاشور، مدير إدارة السلك الدبلوماسي والقنصلي والتفتيش، والسفير وليد حجاج، مدير معهد الدراسات الدبلوماسية، وعدد من قادة وضباط القوات المسلحة وعدد من مسؤولى وزارة الخارجية وأساتذة الجامعات.