الخميس 01 سبتمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

العثور على شاب مجهول الهوية غريقًا بالسنبلاوين فى الدقهلية

غريق
غريق
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عثر أهالى مدينة السنبلاوين بمحافظة الدقهلية على جثمان شاب مجهول الهوية غريقًا بمياه ترعة البوهية، بناحية منطقة البستان وقاموا بإخراجه.

وتلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ إلى العقيد أحمد الجميلى، مأمور مركز السنبلاوين، بما يفيد العثور على جثمان شاب غريق بناحية منطقة البستان بدائرة المركز.

وعلى الفور انتقل ضباط مباحث المركز إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين أنه شاب فى العقد الثالث من عمره، ومجهول الهوية، وتبين عدم وجود أى إصابات ظاهرية فيه، وبسؤال شهود العيان أكدوا أن الجثة كان تطفو فوق سطح المياه، وتم استدعاء سيارة الإسعاف لنقله إلى مستشفى السنبلاوين العام، وتم إخطار النيابة العامة، وجار تحرير محضر بالواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وكلفت المباحث بالتعرف على هوية وفحص جميع بلاغات الغياب.

مدينة السنبلاوين محافظة الدقهلية جثمان شاب مجهول الهوية ترعة البوهية

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وائل لطفي

تحية للداخلية

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