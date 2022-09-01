تعرف على تنسيق الجامعات الأهلية 2022 ومصروفات الكليات العلمية والأدبية

بعد أن أغلق تنسيق الجامعات الأهلية 2022 في تمام الساعة السابعة من مساء الأمس الثلاثاء، للطلاب الراغبين للالتحاق بإحدى الكليات الـ55 في 12 جامعة أهلية منبثقة من الجامعات الحكومية زاد البحث عن نتيجة التنسيق في الجامعات الأهلية ومؤشرات القبول.

ما هي الجامعات الأهلية الجديدة في مصر ؟

ويشمل تنسيق الجامعات الأهلية 2022 الجديدة الـ12 جامعات «أسيوط الأهلية، المنصورة الأهلية، بني سويف الأهلية، الإسكندرية الأهلية، حلوان الأهلية، الزقازيق الأهلية، بنها الأهلية، الإسماعيلية الجديدة الأهلية، جنوب الوادي الأهلية، المنوفية الأهلية، المنيا الأهلية، شرق بورسعيد الأهلية»، بالإضافة لجامعتي النيل الأهلية، والمصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية.

شروط القبول في الجامعة الأهلية 2022

وصرح المتحدث الرسمي باسم التعليم العالي بأنه لا يوجد توزيع جغرافي أو إقليمي في القبول بالجامعات الأهلية الجديدة، فمن حق الطالب أن يختار الالتحاق بأي كلية بأية جامعة أهلية؛ شريطة استيفاء الحد الأدنى للقبول بهذه الكلية.

وأضاف المتحدث الرسمي أنه لا يُسمح للطالب المقبول بإحدى الجامعات الأهلية التحويل إلى جامعة أهلية أخرى، ولا يُسمح للطالب المقيد بالجامعات الخاصة التحويل إلى إحدى الجامعات الأهلية.

الحدود الدنيا في تنسيق الجامعات الأهلية 2022

وجاءت الحدود الدنيا المقررة للقبول بكليات الجامعات الأهلية على النحو الآتي: الطب بحد أدنى 82%، طب الأسنان بحد أدنى 80%، العلاج الطبيعي بحد أدنى 78%، الصيدلة بحد أدنى 74%، الطب البيطري بحد أدنى 70%، الهندسة بحد أدنى 68%، علوم الحاسب بحد أدنى 62%.

بينما قرر المجلس الحدود الدنيا لباقي التخصصات لتكون بحد أدنى 55%، التي تشمل: «العلوم الأساسية، التكنولوجيا الحيوية، تكنولوجيا العلوم الصحية، اللغات والترجمة، الاقتصاد والإدارة، التربية، الإعلام، الفنون التطبيقية، العلوم الاجتماعية، السياحة والفنادق، الحقوق والقانون، التمريض، الآثار، علوم سينمائية».

التوزيع الجغرافي للجامعات الأهلية الجديدة

وحدد مجلس الجامعات الأهلية التخصصات التي سيتم بدء الدراسة بها في الجامعات الـ 12 الجديدة، وكذا جامعتي النيل الأهلية والمصرية للتعلم الإلكتروني.

الوجه البحري به جامعات «الإسماعيلية الجديدة الأهلية، المنصورة الأهلية، الإسكندرية الأهلية، الزقازيق الأهلية، بنها الأهلية، المنوفية الأهلية، شرق بورسعيد الأهلية».

أما وجه قبلي فيتضمن جامعات «أسيوط الأهلية، بني سويف الأهلية، حلوان الأهلية، جنوب الوادي الأهلية، المنيا الأهلية».

كليات قطاع الطبي في تنسيق الجامعات الأهلية 2022 والمصروفات

وتتواجد كليات قطاع الطب وعددها 9 كليات في الجامعات الأهلية التالية «الطب بالإسماعيلية الأهلية وتقدر مصروفاتها بـ 90 ألف جنيه، الطب البشري جامعة المنصورة الأهلية وتقدر مصروفاتها بـ 110 آلاف جنيه، الطب ببنها الأهلية وتقدر مصروفاتها بـ 90 ألف جنيه، الطب والجراحة بشرق بورسعيد الأهلية وتقدر مصروفاتها بـ 85 ألف جنيه، الطب بالزقازيق الأهلية وتقدر مصروفاتها بـ 85 ألف جنيه، الطب والجراحة بجنوب الوادي لم يحدد مصروفاتها بعد، الطب بأسيوط وتقدر مصروفاتها الدراسية بـ 90 ألف جنيه، الطب البشري ببني سويف وتقدر مصروفاتها بـ 85 ألف جنيه، الطب بالإسكندرية وتقدر مصروفاتها بـ 95 ألف جنيه».

كليات قطاع طب الفم والأسنان والمصروفات

وتتواجد كليات قطاع طب الفم والأسنان وعددها 6 كليات في الجامعات الأهلية التالية «طب الفم والأسنان بالمنصورة الأهلية وتقدر مصروفاتها بـ 90 ألف جنيه، طب وجراحة الفم والأسنان بالزقازيق الأهلية وتقدر مصروفاتها بـ 75 ألف جنيه، طب الأسنان بأسيوط الأهلية وتقدر مصروفاتها بـ 75 ألف جنيه، طب الأسنان بالإسماعيلية الأهلية وتقدر مصروفاتها بـ 85 ألف جنيه، طب الأسنان بالإسكندرية الأهلية وتقدر مصروفاتها بـ 85 ألف جنيه، طب الفم والأسنان ببني سويف الأهلية وتقدر مصروفاتها بـ 70 ألف جنيه».

كليات قطاع الصيدلة والمصروفات

وتتواجد كليات قطاع الصيدلة وعددها 5 كليات في الجامعات الأهلية التالية «الإسكندرية الأهلية وتقدر مصروفاتها بـ 70 ألف جنيه، الإسماعيلية الجديدة الأهلية وتقدر مصروفاتها بـ 65 ألف جنيه، جامعة المنيا الأهلية تقدر مصروفاتها بـ 59 ألف جنيه، أسيوط الأهلية وتقدر مصروفاتها بـ 55 ألف جنيه، المنصورة الأهلية وتقدر مصروفاتها بـ 75 ألف جنيه».

كليات قطاع الهندسة والمصروفات

وتتواجد كليات قطاع الهندسة وعددها 10 كليات في الجامعات الأهلية التالية «الإسكندرية الأهلية وتقدر مصروفاتها بـ 60 ألف جنيه، بني سويف الأهلية وتقدر مصروفاتها بـ 55 ألف جنيه، حلوان الأهلية وتقدر مصروفاتها بـ 48 ألف جنيه، الإسماعيلية الجديدة وتقدر مصروفاتها بـ 55 ألف جنيه، أسيوط الأهلية وتقدر مصروفاتها بـ 40 ألف جنيه، الزقازيق الأهلية وتقدر مصروفاتها بـ 45 ألف جنيه، شرق بورسعيد الأهلية وتقدر مصروفاتها بـ 50 ألف جنيه، بنها الأهلية وتقدر مصروفاته بـ 60 ألف جنيه، المنوفية الأهلية وتقدر مصروفاتها بـ 50 ألف جنيه، المنصورة الأهلية وتقدر مصروفاتها بـ 50 ألف جنيه».