الأربعاء 31 أغسطس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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مصر

رسميا.. رابط نتيجة تنسيق الجامعات الأهلية 2022 وكيفية معرفة النتيجة

تنسيق
تنسيق
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في الساعات الأخيرة يكثف البحث عن نتيجة تنسيق الجامعات الأهلية، حيث تم إغلاق باب التقديم في تنسيق الجامعات الأهلية 2022 أمس الثلاثاء 30 أغسطس 2022 في تمام الساعة السابعة مساء أمس الثلاثاء، بعد أن انطلق تنسيق الجامعات الأهلية 2022 منذ يوم الثلاثاء 23 أغسطس وحتى أمس الثلاثاء 30 أغسطس، عبر موقع تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد المصرية الإلكتروني.

موعد ظهور نتيجة تنسيق الجامعات الأهلية 2022

ومن المقرر إعلان موعد نتيجة تنسيق الجامعات الأهلية خلال يومين كحد أقصى وفقا لما قاله الدكتور عادل عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي في تصريحات تليفزيونية.

ويستطيع الطلاب إنهاء إجراءات التحاقهم بالكليات المختلفة، وهناك فرص موجودة لطلاب التنسيق بالمرحلة الثالثة في الجامعات الخاصة، وبعد إعلان تقليل الاغتراب للمرحلتين الأولى والثانية سيتم الإعلان عن الأماكن الخالية بالكليات المختلفة والجامعات.

رابط نتيجة تنسيق الجامعات الأهلية 2022

يستطيع الطلاب الحصول على نتيجة تنسيق الجامعات الأهلية 2022 من خلال موقع مكتب التنسيق الالكتروني فور اعتمادها من قبل وزير التعليم العالي، من  خلال اتباع خطوات الاستعلام عن نتيجة تنسيق الجامعات الأهلية 2022 التالية:-

1 -الدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني، للاستعلام عن نتيجة تنسيق الجامعات الأهلية.

2 -إدخال رقم الجلوس والرقم السري والرقم القومي، لاستكمال خطوات الاستعلام عن نتيجة تنسيق الجامعات الأهلية.

3 -الضغط على الاطلاع وستظهر نتيجة تنسيق الجامعات الأهلية فور اعتمادها رسميا.

موقع التنسيق الإلكتروني.. نتيجة تنسيق الجامعات الأهلية 2022

موقع التنسيق الإلكتروني.. رابط نتيجة تنسيق الجامعات الاهلية 2022

أخر موعد للتقديم في الجامعات الأهلية 2022

تعرف على مصاريف الجامعات الأهلية 2022

الجامعات الأهلية الجديدة:

ويتساءل آلاف الطلاب عن الجامعات الأهلية الجديدة المتاحة في مصر هذا العام، يبلغ عدد الجامعات الأهلية الجديدة 12 جامعة، وهي جامعات (أسيوط الأهلية، المنصورة الأهلية، بني سويف الأهلية، الإسكندرية الأهلية، حلوان الأهلية، الزقازيق الأهلية، بنها الأهلية، الإسماعيلية الجديدة الأهلية، جنوب الوادى الأهلية، المنوفية الأهلية، المنيا الأهلية، شرق بورسعيد الأهلية)، بالإضافة لجامعتي النيل الأهلية، والمصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية.

مصروفات الجامعات الأهلية 2022:

الجامعات الأهلية.. سوف تُعلن كل جامعة عن قيمة المصروفات الدراسية للبرامج الدراسية التي سيتم تقديمها خلال العام الدراسي 2022/2023، من خلال صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي، كما سيُدون على طابع التنسيق الخاص بكل كلية قيمة المصروفات الدراسية؛ لكي يتعرف عليها الطلاب عند اختيارهم للبرامج الدراسية المختلفة.

وأكد الدكتور عادل عبدالغفار، المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، أنه على الطلاب الراغبين في الالتحاق بالجامعات الأهلية سرعة الانتهاء من تسجيل رغباتهم على الموقع الإلكتروني للتنسيق؛ نظرًا لأن الموقع سوف يُغلق في تمام الساعة السابعة من مساء أمس الثلاثاء الموافق 30 أغسطس الجارى، إيذانًا بانتهاء أعمال التنسيق الإلكترونى للجامعات الأهلية.

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