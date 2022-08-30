الثلاثاء 30 أغسطس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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تحقيقات ومتابعات

موقع التنسيق الإلكتروني.. نتيجة تنسيق الجامعات الأهلية 2022

التنسيق
التنسيق
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ينتهى اليوم تنسيق الجامعات الاهلية 2022، والذي بدأ منذ الثلاثاء الماضي  23 أغسطس، واستمر حتى اليوم الثلاثاء 30 أغسطس ، وبدأ بحث الطلاب وأولياء أمورهم عن نتيجة تنسيق الجامعات الأهلية 2022 والذي سيتم الاعلان عنه خلال ساعات لم يتم تحديدها حتى الآن من قبل وزارة التعليم العالي.

وتعرض «الدستور» في التقرير التالي مع زيادة عمليات البحث عن نتيجة تنسيق الجامعات الاهلية 2022 عبر موقع التنسيق الالكتروني، القصة الكاملة بعد إنتهاء  تنسيق الجامعات الاهلية الجديدة لعام 2022، وترشيح الطلاب بها في مرحلة تنسيقية مستقلة وفقا للحد الأدنى المقرر.

 

موقع التنسيق الالكتروني

يستطيع الطلاب الراغبين في الالتحاق بالجامعات الأهلية معرفة نتيجة تنسيق الجامعات الاهلية 2022 بعد انتهاء مرحلة تسجيل الرغبات اليوم الثلاثاء، من خلال زيارة موقع التنسيق الإلكتروني من خلال هذا الرابط:

https://admission.egypt-hub.edu.eg/

وتم تخصيص هذا الموقع  للتقدم للالتحاق بالجامعات الأهلية المصرية للطلاب المصريين الحاصلين على شهادة الثانوية العامة المصرية وما يعادلها من شهادات مصرية وعربية وأجنبية، التسجيل على الموقع مجاني ولا يتم دفع أية رسوم للتسجيل أو فتح ملف للتقديم، والطلاب العرب والأجانب من غير المصريين يمكنهم التقدم مباشرة للجامعات الأهلية أو عبر بوابة الطلبة، وعلى الطلاب التأكد من أن لديك حساب بريد إلكتروني تستطيع الوصول إليه واستقبال الرسائل البريدية عليه.

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والتأكد من وجود بطاقة الرقم القومي الخاصة بك وأن كل البيانات التي ستدخلها هي بيانات حقيقة وسليم، يجب أن يقوم الطالب بنفسه وتحت إشراف ولي أمره بإدخال البيانات واختيار الرغبات وينصح بشدة بعدم اللجوء لمكاتب خارجية، وليست هناك أية رسوم يتم دفعها إلا عبر هذا الموقع فقط والرسوم فقط لدخول اختبارات القبول علما بأن رسوم الاختبارات غير مستردة، البيانات التي يتم تسجيلها بيانات خاصة وسرية ولا يجب اطلاع الغير عليها والحفاظ على كلمة المرور هي مسؤولية الطالب.

تنسيق الجامعات الاهلية 2022

الجامعات الأهلية تهدف الى المنافسة العالمية في مجال العلوم والتكنولوجيا وتنمية الثقافة ، والحفاظ على الهوية المصرية وتعزيز الروابط مع الدول العربية والأفريقية، من خلال تقديم تعليم عالي يدعم الابتكار ويخلق جيل قادر على الريادة إقليمياً وعالمياً.

بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة بالرقم

ويمكن للطلاب الحاصلين على الدبلومات الفنية والدبلومات الفنية المتقدمة والدبلومات المتوسطة التقدم لبعض برامج الجامعات الأهلية، طبقًا لقواعد قبول حاملي الدبلومات بالجامعات المصرية، حيث ستظهر لك البرامج المتاحة بعد التسجيل.

 

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رئيس التحرير

وائل لطفي

حتى لا نحلب ثيراننا!

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