يبحث المستفيدون من برامج الحماية الاجتماعية للدولة عن بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة بالرقم ، بعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة شريحة المستفيدين من معاشات تكافل وكرامة بإضافة مليون أسرة جديدة للبرنامج، ليصل عدد المستفيدين مايقرب من 20 مليون مواطن.

ومع زيادة عمليات البحث عن بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة بالرقم، تعرض الدستور في التقرير التالي رابط بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة بالرقم وكيفية الاستعلام وشروط الالتحاق بها.

بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة بالرقم

يستطيع الراغبون في الالتحاق ببرنامج تكافل وكرامة الدخول عبر بوابة الاستعلام والشكاوي التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي من خلال هذا الرابط

https://tk.moss.gov.eg/

وبعد ذلك قم بالضغط على استعلم عن نتيجتك «استعلام»، قم بكتابة رقمك القومي المكون من 14 رقما في الجزء المخصص لذلك، واضغط على كلمة «استعلام»، ثم ستظهر نتيجة الاستعلام للمواطن، وبعدها يمكنه التعرف على بياناته الأساسية ومنها المحافظة والإدارة الاجتماعية التابع لها الشخص المستعلم وكذلك الوحدة الاجتماعية المسجل بها، يظهر اسم المواطن ورقم بطاقة تكافل وكرامة للمواطن القائم بالاستعلام، كتابة نوع البطاقة للمواطن سواء كانت «تكافل وكرامة»، يظهر حالة بطاقة الدعم النقدي « تجميد، سار، إيقاف».

و إذا كانت بطاقة الدعم سارية سيتم توضيح المبلغ المستحق للمواطن، إذا كانت البطاقة مجمدة أو متوقفة سيتم ذكر السبب.

معايير القبول ببرنامج تكافل وكرامة

حددت وزارة التضامن الاجتماعي بعض معايير القبول ببرنامج تكافل وكرامة ومنها استيفاء كافة بيانات التقدم للبرنامج بتفاصيل الاستمارة الدالة على الحالة الإجتماعية للأسرة، أن تكون حالة الأسر أو الأفراد المتقدمة تحت خط الفقر بناء على المعادلة الإحصائية المقررة، عدم التحصل على أي دخل شهري ثابت أو تقاضي أي معاش تأميني أو مساعدة ضمان إجتماعي شهرية .

ويتم رفض من يعمل بالقوات المسلحة أو الشرطة او تقاضى معاش من تلك الجهات ،أو حيازة أرض زراعية أكبر من فدان ، امتلاك عقارات غير محل السكن بغرض الاستثمار، امتلاك جرار زراعى او سيارة اجرة او نقل وسيارة ملاكى موديل صنع بعد عام 2000، امتلاك 3 رؤوس ماشية أو أكثر من أجل التجارة ، العمل في القطاع الخاص (بتأمين أو بدون تأمين سواء بالمكافأة لشاملة أو غيرها) ، العمل بالحكومة (بتأمين أو بدون تأمين سواء بالمكافأة الشاملة أو غيرها) .