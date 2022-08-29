الإثنين 29 أغسطس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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وائل لطفى
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تحقيقات ومتابعات

تنسيق الثانوية الأزهرية 2022 علمي وأدبي

الثانوية الأزهرية
الثانوية الأزهرية
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يبحث طلاب الصف الثالث الثانوي الأزهري، عن تنسيق الثانوية الأزهرية علمي وأدبي بعد أن أنتهت صباح اليوم امتحانات الدور الثاني للطلاب الذي لم يستطيعوا اجتياز امتحانات الدور الأول، ويختلف نظام تنسيق الثانوية الأزهرية عن الثانوية العامة حيث لا يتم الإعلان عن تنسيق الثانوية الأزهرية سوى بعد انتهاء امتحانات الدور الثاني وظهور النتيجة.

تنسيق الثانوية الأزهرية 2022 علمي وأدبي

ينتظر طلاب الثانوية الأزهرية وأولياء أمورهم تنسيق الثانوية الأزهرية 2022 علمي وأدبي ليبدأ الطلاب في كتابة رغباتهم في مكاتب التنسيق، وتحديد الكليات والمعاهد الدينية التي يرغبون في الالتحاق بها.

ويختلف تنسيق التعليم الأزهري عن التعليم العام إذ يبدأ تنسيق الثانوية الأزهرية عقب نهاية امتحانات الدور الثاني للشهادة الثانوية الأزهرية والذي أداه الطلاب من يوم 20 أغسطس 2022 الماضي وانتهت اليوم الأثنين، وتبدأ أعمال تصحيح امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، تبدأ الخميس المقبل بـ 9 مراكز على مستوى الجمهورية.

فيما يعلن بدء تنسيق الثانوية العامة عقب إعلان النتيجة مباشرة ويظهر في صورة مراحل سواء للقسم العلمي أو الأدبي، ويمكن للطلبة والطالبات الحاصلين على الشهادة الثانوية الأزهرية التقدم للالتحاق بكليات ومعاهد جامعة الأزهر عقب ظهور نتيجة الدور الثاني للثانوية الأزهرية بـ48 ساعة.

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وكان  قطاع المعاهد الأزهرية، قد أعلن عن  انطلاق امتحانات الدور الثانى للشهادة الثانوية الأزهرية  يوم 20 أغسطس الماضي ، وبلغت نسبة النجاح للثانوية الأزهرية التي أعلنها الأزهر منذ أيام 57.41% بشكل عام، بواقع 50.97% للقسم الأدبي و68.55% للعلمي، فيما بلغت نسبة نتيجة شعبة العلوم الإسلامية 97.2%، وينتظر الطلاب  لإعلان عن التنسيق لتحديد واجهتهم ومستقبلهم الدراسي والعلمي.

الكليات المتاحة للثانوية الأزهرية 2022

  • كليات الدراسات الإسلامية والعربية بالقاهرة والأقاليم: «بني سويف- المنصورة- الزقازيق- الإسكندرية- سوهاج- كفر الشيخ- بورسعيد- الخانكة- القرين- السادات- فصول الفيوم».

موعد بدء تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الثالثة 2022 للثانوية العامة

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  • كلية البنات الإسلامية بأسيوط.
  • كليات البنات الأزهرية: بالعاشر من رمضان والمنيا الجديدة- وطيبة الجديدة بالأقصر- وأسوان.
  • كليتا الدراسات الإنسانية بالقاهرة وتفهنا الأشراف- دقهلية.
  • كلية التربية للبنات بالقاهرة ومدة الدراسة بها 4 سنوات جامعية لنيل درجة الإجازة العالية (الليسانس) في الآداب والتربية في إحدى التخصصات الآتية: الدراسات الإسلامية واللغة العربية.
  • كليات التجارة بالقاهرة وتفهنا الأشراف- دقهلية وأسيوط.
  • كلية الاقتصاد المنزلي بطنطا.
  • كلية العلوم بالقاهرة.
  • كلية التمريض للبنات بالقاهرة.

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وائل لطفي

حتى لا نحلب ثيراننا!

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