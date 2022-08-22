الإثنين 22 أغسطس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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خطوات تسجيل رغبات تنسيق الثانوية الأزهرية 2022 عبر موقع التنسيق الإلكتروني

تنسيق
تنسيق
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انطلقت أمس الأحد أعمال تنسيق الثانوية الأزهرية 2022 للطلاب الناجحين في الشهادة الثانوية الأزهرية 2021-2022 الدور الأول، ويستمر تنسيق الثانوية الأزهرية 2022 لمدة 5 أيام.

تنسيق الأزهر 2022

وازداد بحث أولياء الأمور والطلاب عن تنسيق الثانوية الأزهرية 2022، وتعرض الدستور في التقرير التالي تنسيق الثانوية الأزهرية 2022، وخطوات تسجيل الطلاب رغباتهم عبر بوابة مصر الرقمية .

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بوابة الأزهر الإلكترونية نتيجة تقديم الصف الأول الابتدائي 2022

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رئيس جامعة الأزهر يتفقد لجان اختبار القدرات بكلية التمريض في القاهرة (صور)

تنسيق الثانوية الأزهرية 2022

انطلقت أمس الأحد، أعمال تنسيق الثانوية الأزهرية 2022 الذين اجتازوا بنجاح امتحانات الدور الأول والذي يستمر لمدة 5 أيام، حيث تنتهي في تمام الساعة 7 مساء الخميس 25 من أغسطس، وتتم إجراءات  تنسيق الثانوية الأزهرية 2022 من قبل وزارة التعليم العالي والأزهر الشريف بشكل إلكتروني من خلال الدخول على موقع بوابة مصر القرمية واختيار رابط التنسيق الإلكتروني، ويغلق باب التسجيل الإلكتروني لاختبارات القدرات بكليات جامعة الأزهر يوم 19 أغسطس الجاري.

ويستطيع الطلاب تسجيل رغبات الالتحاق بالكليات والمعاهد الدينية من خلال الدخول على بوابة مصر الرقمية - تنسيق الثانوية الأزهرية 2022 - من خلال هنا.

ثم يقوم الطالب بإدخال رقم الجلوس والرقم السري الخاص به، للتقديم في تنسيق الأزهر 2022 ، ويقوم بإدخال رغباته بالترتيب الذي يراه مع مراعاة قواعد التوزيع الجغرافى والإقليمى، للتقديم في تنسيق الأزهر 2022 .

 

تنسيق الثانوية الأزهرية 2022 

ويأتى تنسيق الثانوية الأزهرية 2022 لكليات شعبة العلمي كالتالي : 

  • كليات الطب بالقاهرة ودمياط وأسيوط
  • كليتي الصيدلة بالقاهرة وأسيوط.
  • كلية طب الأسنان للبنات بالقاهرة.
  • كلية الهندسة بنات: مدة الدراسة بها أربع سنوات جامعية تسبقها سنة إعدادية لنيل درجة الإجازة العالية (البكالوريوس) في أحد التخصصات التالية: «هندسة النظم والحاسبات- هندسة العمارة- هندسة التخطيط العمراني- الهندسة الكهربائية».
  • المعهد الفني للتمريض بالقاهرة وأسيوط: مدة الدراسة لنيل درجة دبلوم المعهد الفني للتمريض فوق المتوسط سنتان يعقبها سنة تدريبية تمنح بعدها درجة الدبلوم.
  • المعاهد الفنية بكلية العلوم بنات بالقاهرة: (فني مختبرات -التحاليل البيولوجية- إعداد قواعد البيانات).

مدة الدراسة بها سنتان دراسيتان للحصول على دبلوم إعداد فنيين (مؤهل فوق متوسط) ويعقبها فترة تدريب عملية بالمستشفيات مدتها 6 أشهر ولا تستخرج شهادة التخرج إلا بقضاء فترة التدريب.

 

تنسيق الأزهر 2022.. خطوة بخطوة كيفية تسجيل الرغبات فى المرحلة الأولى للطلاب الجدد

 

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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