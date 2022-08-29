الإثنين 29 أغسطس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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مصر

رابط حجز كشف طبي بطاقة الخدمات المتكاملة 2022 لإثبات الإعاقة بالرقم القومي

الخدمات المتكاملة
الخدمات المتكاملة
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يبحث المواطنون من ذوي الهمم عن رابط حجز كشف طبي بطاقة الخدمات المتكاملة 2022، بعد أن أتاحت وزارة  التضامن الاجتماعي رابط خاص لذوي الاحتياجات الخاصة لـ  حجز كشف طبي بطاقة الخدمات المتكاملة 2022 ، لاستخراج بطاقة للخدمات المتكاملة التي توفر العديد من المزايا لهم بدعم وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي وضع أولويات واحتياجات هذه الفئة على رأس اهتماماته.

وتعرض الدستور في السطور التالية رابط حجز كشف طبي بطاقة الخدمات المتكاملة 2022.

رابط حجز كشف طبي بطاقة الخدمات المتكاملة 2022

يمكن للمواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة الدخول عبر رابط حجز كشف طبي بطاقة الخدمات المتكاملة  2022 لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة بالدخول إلى البوابة الإلكترونية من خلال هذا الرابط هنا.

حجز كشف طبي بطاقة الخدمات المتكاملة 2022

 

ثم تسجل بياناتك الشخصية بدقة بالغة، كما ينبغي عليك ملىء استمارة البيانات الأساسية، ثم قم بالضغط على أيقونة التسجيل، ليظهر لك رقم الطلب الخاص بك احتفظ به لتعود وتستعلم عن نتيجة طلبك، وفي حالة قبول طلبك قم بحجز موعد عن طريق أيقونة الحجز عبر البوابة.

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وتأتي بطاقة الخدمات المتكاملة في إطار المرحلة الثالثة من بطاقات الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة، ضمن المنظومة التي أطلقتها وزارة التضامن بالتعاون مع الصحة والسكان، ويستطيع المواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة الاستفادة من التسهيلات المقدمة لك في مجالات إتاحة المسكن، والرعاية الصحية، وتسهيلات وسائل المواصلات للتنقل بأريحية، الحق في ممارسة الرياضة، الالتحاق بالتعليم الدامج.

بطاقة الخدمات المتكاملة 

وأكدت وزارة التضامن الاجتماعي أن جميع حالات الإعاقات الشديدة بالغة الشدة تتوجه إلى أقرب مكتب تأهيل لها مباشرة لاستخراج بطاقة اثبات الاعاقة وبطاقة الخدمات المتكاملة طبقا لمنشور وزارة التضامن الاجتماعى رقم 7 لسنة 2022، وتشمل الإعاقات التي تعنيها وزارة التضامن الاجتماعي بتر متعدد الاطراف او بتر فى طرف واحد، الشلل الرباعي، الشلل الدماغي ، ضمور العضلات ( شلل الأطفال فى طرف او أكثر )، حالات كف البصر، متلازمة داون و الاعاقات الذهنيه، الاعاقات المتعدده، طيف التوحد، والقزامة .

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وأعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن رابط حجز كشف طبي بطاقة الخدمات المتكاملة 2022 المواطنين، حيث أشارت إلى أنها أجرت الكشف الطبي للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة، عن طريق الفحص الوظائفي للوقوف على حالة مقدم الطلب لمعرفة إن كان يستحق استخراج البطاقة من عدمه، ويتم الإعلان عن النتائج إلكترونيًا لمستحقي الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة، بعد الانتهاء من إجراءات الفحص التي تجرى من قبل وزارة التضامن الاجتماعي.

رابط حجز كشف طبي بطاقة الخدمات المتكاملة 2022 الخدمات المتكاملة وزارة التضامن الاجتماعي بطاقة الخدمات المتكاملة

رئيس التحرير

وائل لطفي

حتى لا نحلب ثيراننا!

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