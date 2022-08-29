الإثنين 29 أغسطس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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رابط موقع النيابة العامة لمخالفات المرور برقم اللوحة

مخالفات المرور
مخالفات المرور
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يبحث الكثير من القراء عن رابط موقع النيابة العامة لمخالفات المرور برقم اللوحة، حتى أصبحت من أكثر الكلمات بحثًا عبر جوجل، وتوفر الحكومة العديد من الخدمات الإلكترونية للمواطنين تسهيلًا عليهم بدلًا من التكدس أمام الإدارات العامة للمرور في ظل اتجاه الدولة إلى الرقمنة، وتعرض الدستور في ظل الخدمات التي تقدمها لقرائها رابط موقع النيابة العامة لمخالفات المرور برقم اللوحة، وكيفية الاستعلام عن مخالفات المرور برقم اللوحة من خلال الموقع الالكتروني.

رابط موقع النيابة العامة لمخالفات المرور برقم اللوحة

يوفر موقع النيابة العامة العديد من الخدمات لأصحاب المركبات ، وعلى من يرغب في الاستعلام عن مخالفات المرور برقم اللوحة في أي وقت، أن يتبع الخطوات الآتية عن طريق الموقع الإلكتروني الذي خصصته النيابة العامة لمخالفات المرور برقم اللوحة : 

  • في البداية  قم  بالدخول إلى الموقع الرسمي للنيابة العامة المختص بخدمات المرور من هنا.
  • بعد ذلك سيظهر أمامك العديد من خدمات المرور ومن أبرزها: الاستعلامات، والتصالح الفورى، والتظلمات، والدفع.
  • قم باختيار خدمة «الاستعلامات» والضغط على هذه الأيقونة .
  • ستظهر أمامك الصفحة المخصصة للاستعلام عن مخالفات المرور وبها اختيارين: مخالفات رخص المركبات، ومخالفات رخص القيادة.
  • ينبغي اختيار أيقونة باسم «مخالفات رخص المركبات» ثم الضغط على «استمرار».
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  • ستظهر بعدها الصفحة المخصصة لمخالفات رخص المركبات، وبها العديد من البيانات التي يجب إدخالها، ومنها: الاختيار ما بين «حروف وأرقام» أم «أرقام فقط» وذلك للوحة السيارة، ثم إدخال رقم الرخصة.
  • في النهاية يضغط على أيقونة «إجمالي المخالفات».
  • ثم ستظهر كافة مخالفات المرور بالتفاصيل الكاملة.

خدمات موقع النيابة العامة 

يقدم موقع النيابة العامة العديد من الخدمات  للمواطنين ومنها خدمة الاستعلام عن المخالفات المسجلة على رخص التسيير بأنوعها ورخص القيادة والاطلاع على نماذج المخالفات المسجلة، و خدمه الدفع عند الاستلام ، و خدمة الدفع عن طريق بطاقات الائتمان وكروت ميزة الحكومية ، و خدمة التظلم من قيم المخالفات ، و خدمة متابعة حالة الطلبات ، وخدمة إلغاء الطلبات الإلكترونية ، خدمة توصيل شهادة براءة الذمة .

موعد بدء تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الثالثة 2022 للثانوية العامة

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وائل لطفي

النخبة والناس

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