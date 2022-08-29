الإثنين 29 أغسطس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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تحقيقات ومتابعات

رابط​​​ الاستعلام عن التأمينات الاجتماعية بالرقم القومي عبر موقع الهيئة

التأمينات الاجتماعية
التأمينات الاجتماعية
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يبحث القارئ عن كيفية  الاستعلام عن التأمينات الاجتماعية بالرقم القومي ، وزادت عمليات البحث عن الاستعلام عن التأمينات الاجتماعية بالرقم القومي، حتى أصبحت من أكثر الكلمات بحثًا عبر جوجل، ويبحث المواطنون عن التأمينات الاجتماعية لمعرفة رقمهم التأميني والمدة التي قضوها في التأمينات سواء تأمينات حكومية أو تأمينات خاصة، وتعرض الدستور في التقرير التالي رابط الاستعلام عن التأمينات الاجتماعية بالرقم القومي.

رابط الاستعلام عن التأمينات الاجتماعية 

الرقم التأمينى هو النواة الرئيسية لنظام المعلومات حيث يتم تخصيص رقم للفرد محور نظام التأمينات الاجتماعية بطريقة تسلسلية وإنشاء سجل يشمل إلى جانب بيانات الرقم التأمينى بيانات الاسم ثلاثيا , وإسم الأم, ومحافظة الميلاد , ومركز الميلاد، ويمكن للقراء اتباع الخطوات التالية للاستعلام عن التأمينات الاجتماعية : 

أولا قم بالدخول على الموقع الرسمي للاستعلام عن التأمينات الاجتماعية من هنا.

ثانيًا  اختيار خدمة الاستعلام عن الرقم التأمينى​ بالرقم القومى.

ثالثًا قم بالضغط على ​​بدء الخدمة.

رابعًا  قم بإدخال البيانات الشخصية وهى بيانات الرقم القومى للمستعلم, والأسم الأول للأم.

خامسًا  قم بالنقر على أيقونة أنا لست روبوت.

سادسًا  قم بالضغط على أيقونة إرسال الطلب.   

سابعًا بعد إرسال الطلب تظهر بيانات الرقم التأمينى.

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موعد الاستعلام عن خدمات التأمينات الاجتماعية 

ويمكن الاستعلام عن خدمات التأمينات الاجتماعية من خلال التواصل عبر الخط الساخن الذي وفرته وزارة التضامن الاجتماعي 16217، وتقدم خدمات التأمينات الاجتماعية من الأحد إلى الخميس من الساعة 9 صباحا إلى 5 مساءا.

 خدمات التأمينات الاجتماعية 

يقدم موقع التأمينات الاجتماعية للمستخدمين العديد من الخدمات الإلكترونية منها الخدمات  الخاصة بالمعاشات، والخدمات الخاصة بالتأمينات الاجتماعية، ومنها الاستعلام عن الرقم التأميني بالرقم القومي، الاستعلام عن البيانات الأساسية لملف المعاش، والاستعلام عن المعاش المنصرف للقائم بالصرف، الاستعلام عن المعاشات المستحقة للمستفيدين، الاستعلام عن الاستقطاعات للقائمين بالصرف، الاستعلام عن مدد الاشتراك في التأمين الاجتماعي.

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كما يتيح أيضًا خدمات الاستعلام عن الأجور الخاصة بكل مدة في التأمين الاجتماعي، والاستعلام عن الاقتطاعات الخاصة بالمؤمن عليه، الاستعلام عن رصيد المؤمن عليه للعاملين بالخارج، والاستعلام عن سداد العاملين بالخارج.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

النخبة والناس

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