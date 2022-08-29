الإثنين 29 أغسطس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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تحقيقات ومتابعات

رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي

تكافل وكرامة
تكافل وكرامة
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يبحث المواطنون الحاصلون على معاش تكافل وكرامة عن رابط الاستعلام عنه، حتى أصبح الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة من أكثر الكلمات بحثًا عبر جوجل.

معاش تكافل وكرامة

ومعاش تكافل وكرامة بدأت الدولة في صرفه للمواطنين في الطبقات الأكثر فقرًا منذ عام 2015 بالتزامن مع مظلة الحماية الاجتماعية التي نفذتها الدولة لحماية الطبقات الفقيرة من برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي نفذته.

وتعرض الدستور في التقرير التالي رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 

رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة

يستعلم المواطن عن تكافل وكرامة بالرقم القومي 2022 بالدخول إلى الموقع الرسمي الخاص بوزارة التضامن الاجتماعي، من هذا الرابط هنا

ثم اختيار الأيقونة الخاصة بالاستعلام عن تكافل وكرامة، وإدخال الرقم القومي لصاحب كارت تكافل أو كرامة، ثم الضغط على الأيقونة الخاصة بالاستعلام عن حالة المعاش بالضغط على «استعلام»، ويظهر أمام المواطن حالة معاش تكافل وكرامة الخاص به، وإذا جرى إيقاف المعاش يظهر أمامه سبب إيقافه.

وبرنامج تكافل وكرامة هـو برنامـج التحويلات النقدية المشروطة الـذي أطلقته وزارة التضامن الاجتماعي تحت مظلة تطويــر شبكات الأمان الاجتماعي.

شروط الحصول على تكافل وكرامة 

  • أن لا يكون الزوج/الزوجه او المسن/ العاجز يعمل بالحكومة او القطاع العام او بالقطاع الخاص بأجر تأمينى أكثر من 400 جنيه او ان يتقاضى معاش تأمينى او مساعدة ضمانية
  • أن تكون الأسرة المتقدمة لبرنامج "تكافل" لديها أبناء من حديثي الولادة حتي سن الثمانية عشر عاما، علي أن يكون الأبناء من سن السادسة لسن الثمانية عشر بمراحل التعليم المختلفة

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  • تقديم كافة المستندات الداعمة واللازمة للتقدم مثل صور بطاقات رقم قومي سارية وصور شهادات ميلاد وصور وثائق الزواج أو الطلاق أو الوفاة او الهجر وصور إيصالات استهلاك كهرباء وشهادة قومسيون طبي رسمية تبين درجة إعاقة تبدأ من درجة 50 أوغيرها من الوثائق المطلوبة.
  • أن يكون الأفراد المتقدمين لبرنامج "كرامة" من المسنين بعمر يبدأ من 65 عام أو من أصحاب عجز أومرض مزمن يحول بينه وبين العمل أو ينقص من قدرته على العمل ويثبت المرض أو الإعاقة بالفحص الطبي، أو من الأيتام الذي لاينالون الرعاية من الأب أوالأم بل من الأقارب من الدرجة الثانية أوأبعد من ذلك
تكافل وكرامة معاش تكافل وكرامة رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة شروط الحصول على تكافل وكرامة الحماية الاجتماعية

رئيس التحرير

وائل لطفي

حتى لا نحلب ثيراننا!

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