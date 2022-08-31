الأربعاء 31 أغسطس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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مصر

رابط الاستعلام عن التحويل بين المدارس في محافظة القاهرة 2022 وشروط القبول

المدارس
المدارس
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يتساءل آلاف الطلاب والأهالي عن نتيجة التحويل بين المدارس، استعدادًا للعام الدراسي الجديد 2022، خاصة أنهم أقدموا على فعل هذا الإجراء تيسيرًا على الطلاب، وغالبًا ما يكون سبب التحويل اختيار مدارس أقرب لمحل سكن الطالب أو تغيير النظام التعليمي من تجريبي لعام أو خلافه.

آخر موعد للتحويل بين المدارس في محافظة القاهرة 2022

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، مد فتح باب التحويلات لجميع المراحل الدراسية حتى 31/8/2022، حيث قرر محمد عطية مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، إعادة فتح باب التحويلات الإلكترونية بين المدارس مرة أخرى اعتبارًا 2022/8/24 ولمدة أسبوع، ومن المقرر أن يغلق الباب خلال عدد من الساعات.

رابط تقديم تقليل الاغتراب 2022 وشروط التحويل بين الكليات

رابط التسجيل في تقليل الاغتراب 2022 لتنسيق المرحلة الأولى والثانية وقواعد التحويل

رابط وخطوات الاستعلام عن نتيجة التحويل بين المدارس بالقاهرة

رابط الاستعلام عن التحويل بين المدارس في محافظة القاهرة 2022

وأوضح مدير التربية والتعليم أن القرار تيسيرا على أولياء الأمور الذين لم يتمكنوا من التسجيل على الموقع الإلكترونى فى الفترة الماضية، من خلال اللينك التالى

شروط التحويل بين المدارس 2022

• التحويلات المدرسية تتم إلكترونيا فقط ومن خلال هذا الموقع لجميع مراحل التعليم الرسمية والرسمية لغات والرسمية المتميزة لغات (رياض الأطفال KG2 – التعليم الأساسى – الثانوى العام ) ولا يعتد بالتحويل الورقى (يدويا) إلا للتعليم الخاص والتعليم الفنى فقط.

• غير مسؤولين عن أى تحويلات أو إجراءات أو بيانات تتم خارج الإطار الذى تم تحديده بالبند السابق.

• صحة البيانات المسجلة مسئولية ولي الأمر.

• استمارة الرغبات لا تعتبر موافقة صريحة إلا بعد التنسيق عن طريق اللجنة المشكلة بالإدارة.

• لا يجوز التقدم بطلب التحويل مرتين.

• في حالة وجود أي تعديل يرجى التوجه للإدارة المطلوب التحويل إليها.

• يرفق مع الاستمارة بعد طبعها صورة بطاقة ولي الأمر سارية وتقدم بالإدارة للمرحلة المختصة خلال (يومي عمل).

• اختيار ولي الأمر لمدرسة ذات كثافات عالية على مسئوليته ولا يعد موافقة بالتحويل إليها.

• للجنة التحويلات المشكلة بالإدارة تلبية إحدى الرغبات طبقا للكثافات.

• لا يتم تعديل الرغبات بعد طباعة الاستمارة.

• متابعة النتائج مسئولية ولي الأمر من خلال الدخول على الموقع بعد أسبوع من التسجيل لمعرفة النتيجة سواء بعدم قبول الطلب أو لاستكمال الإجراءات النهائية لإتمام الطلب.

الخطوات التي يجب اتباعها عند قبول طلب التحويل  بين المدارس في القاهرة 

• - في حالة قبول الطلب يجب طباعة الاستمارة من الموقع وإرفاقها بالأوراق المطلوبة .

• -على ولي الأمر استكمال جميع إجراءات الطلب والتحويل خلال أسبوع من إعلان النتيجة وإلا يعتبر التحويل لاغيا.

• - بالنسبة للتحويل داخل مدارس الإدارة تكون الأولوية للأخوة (يرفق بيان قيد للأخوة من المدرسة) والأعلى في المجموع و ذلك طبقا للكثافات.

بالنسبة للتحويل إلى رسمي لغات يتبع الآتي:

• - نتائج التنسيق على مرحلتين الأولى في شهر (أغسطس) والثانية في شهر (سبتمبر) وعلى ولي الأمر مسؤولية متابعة ذلك من خلال صفحة الاستعلام بالموقع.

• - التحويل للأكبر سنا طبقا للكثافات المتاحة.

• - على ولي الأمر إنهاء إجراءات التحويل خلال خمسة عشر يوما من إعلان النتيجة وإلا يعتبر التحويل لاغيا.

الأوراق المطلوبة للتحويل بين المدارس في المراحل التعليمية المختلفة 

• - المرحلة الإبتدائية يرفق مع الاستمارة (إثبات قيد تخرج من KG 1 - شهادة ميلاد أصلية).

• - المرحلة الإعدادية يرفق مع الاستمارة (إثبات قيد - بيان نجاح للصف السادس - شهادة ميلاد أصلية).

• - المرحلة الثانوية يرفق مع الاستمارة(إثبات قيد - بيان نجاح الصف الثالث الإعدادي - شهادة ميلاد أصلية).

• - علي ولي الأمر الالتزام بشروط و مواعيد و قواعد القبول.

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