رابط تقديم تقليل الاغتراب 2022 وشروط التحويل بين الكليات

بعد ظهور نتيجة رغبات تنسيق الكليات المرحلة الثانية للقبول في الجامعات، بدأ موعد تقليل الاغتراب والخطوات المطلوبة؛ لطلاب المرحلتين الأولى والثانية للعام الدراسي الجديد 2022/2023 وذلك مع الاستعداد للبدء في المرحلة الثالثة من التنسيق 2022.

رابط تقديم تقليل الاغتراب 2022

من المقرر أن يتم إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثانية للجامعات 2022 خلال 24 إلى 48 ساعة من عملية الإغلاق.

موعد تقليل الاغتراب 2022

كما أنه من المقرر تحديد موعد تقليل الاغتراب والخطوات المطلوبة في غضون ذلك الوقت، على أن تكون الفترة المقررة لتقليل الاغتراب 48 ساعة فقط لطلاب المرحلتين، وذلك عبر العنوان الإلكتروني الرسمي من (اضغط هنا).

شروط تقليل الاغتراب 2022

وفي سياق متصل قد أوضح مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد المصرية عبر موقعه الإلكتروني أن الغرض الأساسي من تحويل الطالب- بعد ترشيحه عن طريق مكتب التنسيق- هو تقليل اغتراب الطالب، أي التحاقه بكلية في منطقة «أ»، وليس الغرض من التحويل تغيير رأي الطالب وإعادة ترشيحه في موقع آخر، حيث ينقسم تقليل الاغتراب إلى نوعين تحويل مناظر وتحويل غير مناظر.

أولًا: تقليل الاغتراب «تحويل غير مناظر» في تنسيق الجامعات 2022

يسمح النوع الأول في تقليل الاغتراب مساعدة الطالب الذي تم ترشيحه في عملية التنسيق في كلية ما خارج أو داخل منطقته الجغرافية «أ»، بالتقدم للتحويل إلى كلية غيرة مناظرة في منطقته الجغرافية «أ» بشرط ضرورة ما يأتي:

حصول الطالب على الحد الأدنى لمجموع الدرجات الذي قبلته الكلية المطلوب التحويل إليها «انتظام/ انتساب» من أجل استيفاء شروط تقليل الاغتراب.

كما يشترط استيفاء باقي قواعد القبول بالكلية مثل النجاح في اختبارات القدرات – إن وجد.

ثانيًا: تقليل الاغتراب «تحويل مناظر»

يسمح للطالب الذي تم ترشيحه في عملية التنسيق في كلية ما خارج منطقته الجغرافية «أ»، بالتقدم للتحويل إلى كلية مناظرة كـ تقليل اغتراب في منطقته «أ» فقط وبغض النظر عن الحد لمجموع الدرجات الذي قبلته الكلية المطلوب التحويل إليها.

في حالة وجود أكثر من كلية مناظرة في النطاق الجغرافي «أ» يسمح للطالب الذي رشح لكلية ما خارج هذا النطاق بالتحويل للكلية المناظرة ذات الحد الأدنى الأقل في منطقته الجغرافية «أ»، وعلى سبيل المثال في القاهرة الكبرى خمس كليات للهندسة «القاهرة، عين شمس، حلوان، المطرية، شبرا»، وكان الحد الأدنى للقبول «392، 391، 390، 388، 387» درجة على التوالي يسمح فقط بالتحويل المناظر للكلية الأقل في الحد الأدنى.

بالنسبة للتحول المناظر لـ تقليل الاغتراب في الكليات التي تطبق نظامي القبول «الانتظام، الانتساب الموجه» فيتم مراعاة الآتي:

الحالة الأولى في تقليل الاغتراب كتحويل مناظر:

في حالة ترشيح الطالب إلى كلية ما «انتظام» ويرغب في التحويل إلى كلية مناظرة خلال مرحلة تقليل الاغتراب فيكون التحويل في هذه الحالتين فقط:

1- إذا كان الطالب حاصلًا على مجموع درجات يفوق أعلى مجموع درجات قبلته الكلية التي يرغب في التحويل إليها طبقًا لنظام الانتساب الموجه فيتم قيده حال الموافقة على تحويله وفقًا لنظام الانتظام.

2 - إذا كان الطالب حاصلًا على مجموع درجات يساوي أو أقل من أعلى من مجموع الدرجات قبلته الكلية التي يرغب في التحويل إليها طبقًا لنظام الانتساب الموجه فيتم قيده حال الموافقة على تحويله وفقًا لنظام «الانتظام الموجه».

الحالة الثانية في تقليل الاغتراب كتحويل مناظر:

في حالة ترشيح الطالب إلى كلية ما «انتساب موجه» ويرغب في التحويل إلى كلية مناظرة لـ تقليل الاغتراب فيكون التحويل في هذه الحالة وفقًا لنظام «الانتساب الموجه» فقط ولا يجوز قيده وفقًا لنظام الانتظام.

قواعد أخرى لـ«تقليل الاغتراب»

1- يتم التحويل للبرامج الجديدة بالجامعات المصرية عن طريق الجامعات مباشرة وفي حدود الحد الأدنى للقطاع.

2 - يكون التحويل بسبب النقل الإداري عن طريق الجامعة مباشرة وبشرط موافقة الجامعة والكلية المعنية بالتحويل إليها.

3 - يكون التحويل بسبب الحالات المرضية عن طريق الجامعات مباشرة تطبيقًا للمادة «86» من اللائحة التنفيذي لقانون تنظيم الجامعات.

4 - يكون التحويل بعد ذلك عن طريق الجامعات مباشرة بعد نهاية الفرق الأولى تطبيقًا للمادة «86» من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات.

5 - تعتبر كلية التخطيط العمراني بالقاهرة من الكليات الفريدة وليس لها مناظر؛ لذا التحويل منها أو إليها يخضع إلى نظام التحويل لكليات غير مناظرة.

6 - اعتبار كليات الهندسة الإلكترونية بمنوف جامعة المنوفية وهندسة البترول والتعدين بالسويس جامعة السويس وهندسة الطاقة بأسوان جامعة أسوان مناظرة لباقي كليات الهندسة المصرية الأخرى فقط للطلاب المستجدين والمرشحين للفرق الإعدادية ويتم القبول بها خارج التوزيع الجغرافي والإقليمي، ويتم التحويل منها أو العكس طبقًا لقواعد التحويل المناظر.

7 - اعتبار كلية الطب بالإسماعيلية جامعة قناة السويس مناظرة لباقي كليات الطب بالجامعات المصرية ويتم القبول بها وفقًا لقواعد التوزيع الجغرافي ويتم التحويل منها أو إليها لكليات الطب بالجامعات.

8 - طلاب مركز ميت غمر التابع لمحافظة الدقهلية يتم تحويلهم إلى كليات جامعة الزقازيق كمنطقة جغرافية «أ» بالنسبة لهم.