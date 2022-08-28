مع اقتراب شهر سبتمبر بدأ المصريون يبحثون عن موعد بداية فصل الشتاء 2022 - 2023 وانتهاء الصيف، خاصة أن الحرارة الشديدة التي تعيشها مصر خلال هذه الفترة تسببت في بحث الكثيرين عن موعد انتهاء موجة الحر وفصل الشتاء.

موعد بداية فصل الشتاء 2022-2023

ومن المعروف أن فصل الصيف يعقبه فصل الخريف الذي تعتدل فيه درجات الحرارة إلى حد كبير، وبعدها يبدأ فصل الشتاء، وحسب الحسابات الفلكية فهناك عدة أشهر ما زالت تفصلنا عن فصل الشتاء، وتعرض الدستور في التقرير التالي موعد بداية فصل الشتاء 2022-2023 وانتهاء الصيف.

تمر على الكرة الأرضية 4 فصول تختلف هذه الفصول بين نصف الكرة الشمالي والجنوبي، ولأن مصر تقع في نصف الكرة الشمالي فإننا نعيش حاليًا في الشهر الأخير لفصل الصيف والذي يستمر 3 أشهر، ويعقبه فصل الخريف ثم الشتاء.

فلكيًا، فإن موعد بداية فصل الشتاء 2022-2023 في 21 ديسمبر 2022 ويستمر حتى 3 أشهر متتالية، ويستمر فصل الشتاء حتى 20 مارس 2023 ومن المعروف أن العام ينقسم إلى 4 مواسم وهي تأتي بعد فصل الربيع الذي يبدأ في 21 مارس 2022 م وهي الفترة الانتقالية بين الشتاء والصيف.

فصل الشتاء قارس البرودة

إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، قالت إن الحديث عن البرودة الشديدة لفصل الشتاء ليست واضحة حتى الآن ومازال من المبكر الحكم على الشتاء ولكن من الممكن أن تتسبب التغيرات المناخية في شتاء قارص كما حدث العام الماضي، حيث تعرض مصر لموجات برد قارصة استمرت لعدة أسابيع متتالية وكانت درجات الحرارة أقل من المعتاد.

وأكدت " لسنا بعيدبن عن التغيرات المناخية، وهذا بفعلنا وبأيدينا وبسبب تلوث الغلاف الجوى وارتفاع نسبة الملوثات وارتفاع درجة حرارة الغلاف الجوى على الكرة الأرضية".

أضافت شاكر «إن عبارة عشنا صيفا صعبا يصحبه شتاء قارس، نحن دائما نمشى أن الفصول غير مرتبطة ببعضها لكن وارد مع التغيرات المناخية، كما شاهدنا في الشتاء السابق 2021، كانت درجات الحرارة منخفضة بشكل كبير وكانت هناك موجات باردة واستمرت عدة أسابيع متتالية وكانت درجات الحرارة أقل من المعتاد».