موعد نهاية فصل الصيف 2022 فلكيًا

مع ازدياد درجات الحرارة يبحث المصريون عن موعد نهاية فصل الصيف 2022، والذي بدأ فلكيًا في 21 يونيه الماضي وتتعرض مصر حاليّا لموجة شديدة الحرارة، حيث يصل متوسط درجات الحرارة على القاهرة طوال هذا الشهر 38 درجة مئوية بينما تتجاوز نسبة الرطوبة 80% في أغلب المدن الساحلية، مع سيطرة منخفض الهند الموسمي على مصر لمدة 3 أشهر، على أن يبدأ في الانسحاب في منتصف سبتمبر المقبل.

موعد نهاية فصل الصيف 2022

وفقا لنشرات الأرصاد الجوية تستمر الأجواء شديدة الحرارة حتى نهاية شهر أغسطس الجارى، وتتجاوز حاجز الـ40 درجة في العديد من المدن والمحافظات خاصة الجنوب، حسب التقديرات الفلكية فإن فصل الصيف ينتهى يوم الخميس 22 سبتمبر 2022.

وحسب توقعات خبراء الأرصاد الجوية فإنه لم يتبق على نهاية فصل الصيف مناخياً سوى 14 يوماً، حيث ينتهي فصل الصيف مناخياً يوم 2022/9/1 مع بداية شهر سبتمبر المقبل، أما من الناحية الفلكية فلم يتبق سوى 35 يوماً على نهاية فصل الصيف ، حيث تبدأ الأجواء بالتغيير من النمط الصيفي إلى النمط الشتوي تدريجياً حيث تبدأ أنماط الغلاف الجوي بالتحول من النمط الصيفي وسيطرة المرتفعات الجوية إلى النمط الشتوي وسيطرة المنخفضات الجوية على الاجواء.

وتتعرض الأرض لتتابع 4 فصول نتيجة وجود الشمس فى مدار ظاهرى بالنسبة إلى نجوم الخلفية السماوية التى تظهر ثابتة فى السماء، فهذا المدار يعرف بدائرة البروج، ونتيجة دوران الأرض حول الشمس وميل محورها على مستوى مدارها تحدث الفصول الأربعة وبالترتيب تكون الشتاء ثم الربيع ثم الصيف ثم الخريف".

وكشفت الحسابات عن نهاية فصل الصيف وبداية فصل الخريف يبدأ الثلاثاء 22 سبتمبر عند الساعة 15 والدقيقة 31، وطوله: 93 يوما و15 ساعة و 46 دقيقة، بينما يبدأ فصل الشتاء الإثنين 21 من ديسمبر عند الساعة 12 والدقيقة 02، وطوله: 89 يوما و20 ساعة و30 دقيقة.

حالة الطقس

تتعرض مصر اليوم الثلاثاء إلى طقس شديد الحرارة مع رطوبة عالية تستمر حتى نهاية أغسطس الجارى والتى تعمل على التعرق الشديد والشعور بالأجواء الخانقة والأجواء الحارة والتلزيق وهذا كله يرجع لسيطرة المنخفض الهندي الموسمي.