من الطبيعة.. طرق التخلص من اسمرار وأكسدة البشرة في الصيف

كثير من الفتيات يستخدمن مصطلح تأكسد البشرة، خصوصًا عند تعرضهن للشمس وملاحظة اسمرار بشرتهن، وظهور البقع أو أعراض توضح إرهاق البشرة، وهناك أسباب كثيرة تؤدي إلى أكسدة البشرة توضحها الدكتورة رسا شلباية خبيرة التجميل أهمها: "التدخين، والتلوث البيئي، والتعرض للهواء، والمياه الملوثة، وأشعة الشمس"، علاوة على النقص الكبير في مضادات الأكسدة الموجودة داخل الجسم، وخلال السطور التالية نوضح الأسباب الأخرى للتأكسد.

كما أن هذه الأسباب ليست الوحيدة لتأكسد البشرة بل أيضا النظام الغذائي قد يكون له دور سلبي في زيادة تعرضنا لتأكسد البشرة ومن ثم اسمرارها فالأطعمة الغنية بالسكر والكحول والدهون تعتبر من المصادر غير الصحية التي قد تزيد من هذه الأكسدة والذي له مردود كبير على البشرة منها ظهور البقع والخطوط وشيخوخة الجلد بشكل أسرع والتجاعيد.

و يمكن للمرأة تعزيز حماية جسمها وبشرتها من الأكسدة من خلال القيام بالاهتمام بمضادات الأكسدة والتي تعد أفضل علاج للبشرة، خصوصا فيتامينات ج، وفيتامين هـ، و الكاروتينويد الموجودة فى الطعام، حيث إنها تنظف الجسم من المواد المؤكسدة السامة التى تتلف خلايا البشرة ومن هذه الأطعمة الفواكه مثل: "الفراولة، والتوت، والكرز، والأفوكادو، والتفاح، والكيوي، والكمثرى، والخوخ والأناناس".

أما الخضراوات مثل: "الخرشوف، والسبانخ ، والفلفل الأحمر، الجرجير، والفاصوليا، والبطاطا والثوم"، علاوة على المكسرات.

وفي حالة المرحلة المتقدمة من الاكسدة فلابد من تناول مضادات لها من خلال الأقراص الغنية بمادة الجلوتاثيون وهي إحدى مضادات الأكسدة التي يصنعها الجسم عن طريق الكبد، وله استخدامات كثيرة أهمها تبييض البشرة وهو من المواد التي تدخل في العديد من مكونات مستحضرات التجميل الخاصة بتفتيح البشرة.

ويجب على المرأة التي تتعامل مع اشعة الشمس بشكل يومي ان تتبع خطوتين يوميا قبل التعرض إلى أشعة الشمس الأولى وضع فيتامين سي على البشرة كل صباح وبعدها بخمس دقائق نضع واقي الشمس وهي من الطرق التي تحد من تأثر البشرة من أشعة الشمس وإسمرارها.