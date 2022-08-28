الأحد 28 أغسطس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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مصر

أسعار الفراخ والبيض اليوم الأحد 28-8-2022 فى بورصة الدواجن الرئيسية

أسعار الفراخ
أسعار الفراخ
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يقدم «الدستور» تقريرًا عن بورصة الدواجن الرئيسية اليوم الأحد 28-8-2022، حيث يضم أسعار الدواجن، وأسعار البيض، وأسعار البط والسمان، ويختلف سعر التنفيذ بشكل طفيف من بورصة إلى أخرى.

وكانت استقرت أسعار الدواجن البيضاء، نهاية الأسبوع الماضي في سوق المنيب التابع لمحافظة الجيزة عند 35 جنيهًا للكيلو من الدواجن البيضاء، وتراوحت أسعار البط بين 50 و65 جنيهًا للكيلو.

قال أحمد محمود، صاحب محل بيع الدواجن في سوق المنيب، لـ"الدستور"، إن الأسعار التي تطرح بها الدواجن الطازجة مبالغ فيها، ولجأ عدد كبير من المواطنين، للدواجن المجمدة.

وأكد أن أسعار الدواجن استقرت خلال الأيام القليلة الماضية، بعد الارتفاع الكبير الذي شهدته؛ بسبب التجار الذين يسعون لتحقيق ربح مبالغ فيه.

 وتابع: أصحاب المزارع يرفعون الأسعار يوميًا، بغض النظر عن البيانات المحددة التي تفرضها الغرفة التجارية، لذلك لا بد من تفتيش دائم على محال الدواجن، الأمر الذي لا بد من التعامل معه بشكل حاسم تمامًا.

وتوقع أن الأسعار ستنخفض خلال الفترة المقبلة؛ بسبب الطرح الكبير للدواجن في الأسواق والمنافذ التابعة للدولة.

بورصة الدواجن الرئيسية.. أسعار الفراخ اليوم الأحد 28-8-2022

نقدم من خلال هذا الجدول: سعر كيلو الفراخ لحم، بمختلف أنواعها «فراخ بيضاء- فراخ ساسو- فراخ بلدي- لحم أمهات» في بورصة الدواجن الرئيسية :

النوع

الفئة

أقل سعر

أعلى سعر

لحم الفراخ البيضاء

كيلو

29 جنيها

30 جنيها

لحم الفراخ الساسو

كيلو

50 جنيها

51 جنيها

لحم الفراخ البلدي

كيلو

35 جنيها

36 جنيها

لحم أمهات الأبيض

كيلو

21 جنيها

22 جنيها

 

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بورصة الدواجن الرئيسية.. أسعار البيض اليوم الأحد 28-8-2022 

نقدم من خلال هذا التقرير أسعار البيض: «سعر البيض الأبيض، سعر البيض الأحمر، سعر البيض البلدي».

النوع

الفئة

أقل سعر

أعلى سعر

بيض أبيض

كرتونة

57 جنيها

58 جنيها

بيض أحمر

كرتونة

58 جنيها

59 جنيها

بيض بلدي

كرتونة

61 جنيها

62 جنيها

أسعار السمان اليوم الأحد 28-8-2022

ويشمل جدول أسعار السمان نوعين «سعر السمان الأسمر، وسعر السمان الأبيض» بري، هجين، وبياض، وفقًا لأسعار بورصة السمان اليوم.

النوع

العمر

أقل سعر

أعلى سعر

كتكوت سمان أسمر بري

يوم

2.25 جنيه

2.50 جنيه

كتكوت سمان أبيض هجين

يوم

2.75 جنيه

3 جنيهات

كتكوت سمان هجين بياض

14 يوما

5.50 جنيه

6 جنيهات

أسعار البط اليوم الأحد 28-8-2022

يضم الجدول الآتي: «سعر البط المولار، سعر البط المسكوفي، وسعر البط البكيني أبيض وألوان»، ويكون البط في عمر يوم فرز أول ممتاز.

النوع

العمر

أقل سعر

أعلى سعر

كتكوت بط فرنساوي

يوم

6.50 جنيه

7.50 جنيه

كتكوت بط مسكوفي

يوم

14 جنيهًا

15 جنيهًا

كتكوت بط مولار

يوم

15 جنيهًا

15.50 جنيه

لحم بط فرنساوي

يوم

24 جنيهًا

24.50 جنيه

لحم بط مسكوفي

يوم

47 جنيهًا

47.25 جنيه

لحم بط مولار

يوم

31 جنيهًا

32.50 جنيه

 

بورصة الدواجن الرئيسية اسعار الدواجن أسعار البيض اسعار البط أسعار الدواجن البيضاء أسعار الفراخ

رئيس التحرير

وائل لطفي

القوافل الثقافية

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