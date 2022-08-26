الجمعة 26 أغسطس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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سياسي

شريف الجبلي يترأس جلسة مناقشة مقترح قانون الجنسية بالبرلمان الأفريقي

جانب من الجلسة
جانب من الجلسة
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شارك الدكتور شريف الجبلي رئيس لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، رئيس لجنة العلاقات الدولية وفض المنازعات بالبرلمان الأفريقي، في اجتماعات اللجان الدائمة للبرلمان الإفريقي، والتي تحتضنها مدينة ميدراند بجمهورية جنوب إفريقيا حتي 2 سبتمبر المقبل.

وترأس «الجبلي» جلسة مناقشة مقترح قانون الجنسية بالبرلمان الأفريقي، ضمن فعاليات اللجان حيث يتمحور موضوع هذه الفعاليات حول: تعزيز المرونة في مجال التغذية في القارة الأفريقية، وتسريع رأس المال البشري والتنمية الاجتماعية والاقتصادية، وهو الشعار الذي اختاره الاتحاد الإفريقي للعام 2022، خلال انعقاد قمة رؤساء الدول والحكومات في فبراير الماضي.

وتضمن جدول أعمال اجتماعات اللجان الدائمة للبرلمان الإفريقي مناقشة العديد من المسائل التي تختص بالراهن الإفريقي، في إطار صلاحيات واختصاصات كل لجنة من اللجان الدائمة للبرلمان الإفريقي، على غرار النقل والصحة والثقافة والسياحة والميزانية، وحل النزاعات، والاتصالات، والطاقة والبيئة وحقوق الإنسان بالإضافة إلى ورشات عمل ومنتديات متخصصة.

وأشار إلى أن البرلمان الافريقي يعتبر هيئة استشارية للاتحاد الإفريقي، وتضم برلمانيين يمثلون الدول العضوة بالاتحاد وتم تأسيسه رسميا في مارس 2004، حيث يعقد كل عام دورتين عاديتين على الأقل وتغطي لجانه كافة الجوانب السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية التي تهم القارة السمراء.

يذكر أن الدكتور شريف الجبلي، يشغل منصب رئيس لجنة العلاقات الدولية وفض المنازعات بالبرلمان الإفريقي، إضافة إلى منصب نائب رئيس اللجنة التنفيذية للاتحاد الإفريقي، كما يشغل منصب رئيس لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب المصري عن دائرة أجا بمحافظة الدقهلية.

البرلمان الإفريقي أفريقيا لجنة الشئون الافريقية النائب شريف الجبلى الدكتور شريف الجبلى قانون الجنسية

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