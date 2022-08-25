الخميس 25 أغسطس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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تحقيقات ومتابعات

«عشان متتعرضش لمخاطر حوادث الحروق».. مؤسسة أهل مصر للتنمية تنشر خطوات تفادي حدوث الماس الكهربائي

جريدة الدستور
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خلال الفترة الماضية، تعددت حوادث الحرائق والوفاة، وكان المتهم الأساسي فيها "الماس الكهربائي"، وتسبب في وقوع وفيات واصابات، وتبين من الفحص المبدئي، نشوب الحريق المشتركات الكهربائية، المروحه ،الغلايه ، وغيرها، لذلك يجب اختيار جهاز معتمد واختيار المشترك المستخدم بعناية، تجنبًا لحدوث الحرائق، ولأن مؤسسة أهل مصر بتحلم "بإنسانية بلا حروق" تستعرض المواصفات الآمنة لتفادي حوادث الماس الكهربائي .

المعايير الآمنة لتفادي حوادث الماس الكهربائي للمشترك الكهربائي:

- إفصل التيار الكهربائي عن المكان لو هتسافر .
- كلم مختص قبل ما تصلح أي أعطال كهربائية .
- اختار سمك الاسلاك المناسب للتيار الكهربائي في بيتك .
- ابعد أي توصيلات كهربائية أو أسلاك عن الأقمشة والمواد سريعة الإشتعال او أي مصادر حرارة.
- اشتري الأجهزة الموجود عليها ملصق إختبارات السلامة.
- قم بتغيير المشتركات والأسلاك التالفة بغيرها جديدة ومضمونه.
- امنع اطفالك من اللعب بأي أسلاك كهربائية أو فييش كهرباء 
- ولأن اغلب حوادث الحروق بتحصل فى البيوت بسبب شواحن الموبايل – افصل الموبايل عن الكهربا لو شحن .
- استخدم شاحن الموبايل الإصلي .
- وفي حال حدوث حريق .. ماتفتحش الشبابيك لأن الأكسجين بيزود من اشتعال النار.

الممنوعات لتفادي مخاطر الماس الكهربائي:
- ماتفصلش الأجهزة من السلك .
- ماتسيبش التراب يتراكم على الأجهزة الكهربائية.
- ماتختارش فيشه من غير غطا الحماية .
- ماتقربش من أي مصدر كهربا و ايديك مبلولة
- ماتشتريش اي وصلات كهربائية من أماكن مجهولة
- ماتحملش المشترك عدد كبير من الأجهزة خصوصا لو طاقته ضعيفة
- اقرا تعليمات التشغيل قبل استخدام أي جهاز جديد 
- ماتسيبش الموبايل في الشحن أكتر من وقته .
- ماتسخدمش الموبايل وهوبيشحن
 
بردا وسلاما على أهل مصر

رئيس التحرير

وائل لطفي

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