إصابة شخص فى حادث سير بقرية الطرفاية جنوب الجيزة

أصيب شخص بكسور وكدمات بعد أن صدمته سيارة بقرية الطرفاية، بدائرة مركز شرطة البدرشين جنوب محافظة الجيزة، ونقل إلى أحد المستشفيات القريبة لتلقى الرعاية الطبية اللازمة.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغًا بوقوع حادث مروري ووجود مصاب بقرية الطرفاية بدائرة مركز شرطة البدرشين.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف وبالفحص تبين أنه أثناء محاولة أحد الأشخاص عبور الطريق صدمته سيارة مسرعة مما تسبب في إصابته بكسور وكدمات جرى نقل المصاب إلى مستشفي البدرشين المركزي لتلقي العلاج اللازم.

وتحفظت القوات على السائق والسيارة المتسببة في الحادث، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.