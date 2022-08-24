الأربعاء 24 أغسطس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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محطة تل أبيب

سفير إسرئيل لدى ألمانيا: «شولتس» لا يحتاج إثبات دعمه لتل أبيب

رون بروسور السفير
رون بروسور السفير الإسرائيلي
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أكد رون بروسور، السفير الإسرائيلي لدى ألمانيا، أن برلين تساند تل أبيب بشكل مستمر، موضحًا عمق العلاقات بين الجانبين.

وقال السفير الإسرئيلي لدى برلين، إن المستشار الألماني أولاف شولتس لا يحتاج إلى إثبات دعمه تجاه الإسرائيليين، حسبما نشرت صحيفة «بيلد» الألمانية.

وأشار إلى معارضة المستشار الألماني لتصريحات الرئيس الفلسطيني محمود عباس «أبومازن»، والذي اتهم فيها إسرائيل بارتكاب جرائم ضد الفلسطينيين.

تصريحات عباس تثير غضب ألمانيا وإسرائيل

وكانت ألمانيا أعربت عن رفضها التام لتصريحات عباس حول أن إسرائيل ارتكبت نحو 50 مجزرة في 50 موقعًا ضد الفلسطينيين منذ عام 1947.

وقال الرئيس الفلسطيني، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع المستشار الألماني في برلين: "إسرائيل ارتكبت 50 مجزرة و50 هولوكوست".

وكذلك، أعربت إسرائيل عن غضبها الشديد من تصريحات عباس، مشيرةً إلى أن المحرقة النازية شهدت مقتل ستة ملايين يهودي، بينهم نحو مليون ونصف من الأطفال.

وعلقت وزارة الخارجية الفلسطينية على الغضب الإسرائيلي من تصريحات عباس، مشددة على أن تل أبيب تسعى لإبعاد النظر عن جرائمها ضد الفلسطينيين.

وأضافت الخارجية الفلسطينية، في بيان: "الاحتلال لا يكتفي بارتكاب هذه الجرائم بشكل يومي ومتواصل، بل ولا تحتمل وترفض أية أحاديث أو تصريحات تذكر الإسرائيليين والمجتمع الدولي بعديد الجرائم التي ارتكبتها إسرائيل وعصاباتها ضد شعبنا".

إسرائيل المانيا عباس أبو مازن الرئيس الفلسطيني هولوكوست غضب ألمانيا

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وائل لطفي

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