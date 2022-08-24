الأربعاء 24 أغسطس 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
ads

مصر

مواعيد الصلاة فى جميع محافظات الجمهورية الأربعاء 24 أغسطس 2022

الصلاة
الصلاة
ads

في  الساعات الأولى من كل يوم يكثف المسلمون البحث عن مواعيد الصلاة وذلك للالتزام بأدائها في مواعيدها  السليمة، تطبيقًا لقول الله عز وجل في سورة النساء “إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا” للصلاة ميعادًا محدَّدًا لابُدَّ من إقامتها فيه ومن هنا تحتل مواعيد الصلاة أهمية كبيرة .

 

مواعيد الصلاة في جميع محافظات الجمهورية الأربعاء 24 أغسطس 

وفي هذا السياق حددت الهيئة المصرية العامة للمساحة، مواعيد الصلاة في جميع محافظات الجمهورية، حيث ينشط محرك البحث (جوجل) بشكل كبير للبحث عن مواقيت الصلاة على مدار الساعة لمعرفة مواعيد أوقات الصلوات المكتوبة اليوم الأربعاء 24 أغسطس 2022.

 

مواقيت الصلاة اليوم 24-8-2022 في جميع محافظات مصر

مواعيد الصلاة اليوم الأحد 21 أغسطس 2022 فى محافظات مصر

مواعيد الصلاة اليوم السبت 20 أغسطس 2022 فى محافظات مصر

مواعيد الصلاة فى مصر اليوم الخميس 18-8-2022

ويحين موعد آذان المغرب في الإسكندرية، اليوم الأربعاء الموافق 24 أغسطس 2022، عند الساعة 6.35م، وصلاة العشاء عند الساعة 7.57 دقيقة، كما يحين وقت المغرب في القاهرة عند الساعة 6.27 مساءً، بينما يحين موعد آذان العشاء في القاهرة عند الساعة 7.50 مساءً.

 

مواعيد الصلاة في بعض المدن المصرية 

المدينة

التاريخ

فجر

شروق

ظهر

عصر

مغرب

عشاء

القـاهـرة2022-08-243:55 ص5:27 ص11:58 ص3:33 م6:27 م7:50 م
الإسكندرية2022-08-243:57 ص5:30 ص12:3 م3:40 م6:35 م7:57 م
طنطــا2022-08-243:54 ص5:27 ص11:59 ص3:35 م6:30 م7:52 م
المنصورة2022-08-243:52 ص5:25 ص11:57 ص3:34 م6:29 م7:51 م
الزقـازيق2022-08-243:52 ص5:25 ص11:57 ص3:33 م6:28 م7:50 م
أسيــوط2022-08-244:1 ص5:30 ص11:58 ص3:30 م6:25 م7:44 م
سـوهاج2022-08-244:1 ص5:29 ص11:56 ص3:27 م6:24 م7:41 م
بنى سويف2022-08-243:58 ص5:28 ص11:58 ص3:33 م6:28 م7:48 م
المنـيـا2022-08-244:1 ص5:31 ص12:0 م3:33 م6:28 م7:48 م
قـــنا2022-08-243:57 ص5:25 ص11:52 ص3:22 م6:18 م7:36 م
أســوان2022-08-244:1 ص5:27 ص11:51 ص3:18 م6:15 م7:31 م
مطـروح2022-08-244:8 ص5:41 ص12:14 م3:51 م6:46 م8:9 م
الغردقـة2022-08-243:51 ص5:20 ص11:47 ص3:19 م6:15 م7:33 م
الخارجـة2022-08-244:9 ص5:36 ص12:2 م3:31 م6:27 م7:45 م
الإسماعيلية2022-08-243:49 ص5:22 ص11:54 ص3:30 م6:25 م7:47 م
دميـاط2022-08-243:49 ص5:24 ص11:55 ص3:32 م6:27 م7:50 م
السـلوم2022-08-244:16 ص5:49 ص12:22 م3:59 م6:54 م8:17 م
نويـبع2022-08-243:43 ص5:14 ص11:44 ص3:18 م6:13 م7:34 م
حلايــب2022-08-243:49 ص5:13 ص11:36 ص3:1 م5:58 م7:13 م
شرم الشيخ2022-08-243:47 ص5:17 ص11:45 ص3:18 م6:14 م7:33 م
الفـيــوم2022-08-243:58 ص5:29 ص11:59 ص3:34 م6:29 م7:50 م
6أكتـوبر2022-08-243:56 ص5:28 ص11:59 ص3:34 م6:29 م7:51 م
كفر الشيخ2022-08-243:53 ص5:27 ص11:59 ص3:36 م6:31 م7:53 م
الحامول2022-08-243:52 ص5:26 ص11:58 ص3:35 م6:30 م7:53 م
بلطيم2022-08-243:52 ص5:26 ص11:58 ص3:35 م6:30 م7:53 م
طابا2022-08-243:43 ص5:15 ص11:45 ص3:20 م6:15 م7:36 م
راس سدر2022-08-243:50 ص5:22 ص11:52 ص3:27 م6:22 م7:43 م
الطـــور2022-08-243:49 ص5:19 ص11:48 ص3:21 م6:17 م7:36 م
دهب2022-08-243:45 ص5:15 ص11:45 ص3:18 م6:13 م7:33 م
أبوزنيمة2022-08-243:50 ص5:21 ص11:50 ص3:25 م6:20 م7:40 م
رأس غارب2022-08-243:50 ص5:20 ص11:49 ص3:24 م6:18 م7:38 م
القصير2022-08-243:51 ص5:19 ص11:46 ص3:16 م6:12 م7:30 م
برنيس2022-08-243:51 ص5:16 ص11:41 ص3:8 م6:5 م7:21 م
سفاجة2022-08-243:51 ص5:20 ص11:47 ص3:18 م6:14 م7:32 م
مرسى علم2022-08-243:51 ص5:18 ص11:43 ص3:12 م6:8 م7:25 م
شلاتين2022-08-243:51 ص5:17 ص11:40 ص3:6 م6:4 م7:19 م
سيدى برانى2022-08-244:12 ص5:46 ص12:19 م3:56 م6:51 م8:15 م
الضبعة2022-08-244:4 ص5:37 ص12:9 م3:45 م6:40 م8:3 م
العلمين2022-08-244:2 ص5:35 ص12:7 م3:43 م6:38 م8:0 م
واحة سيوة2022-08-244:20 ص5:51 ص12:21 م3:55 م6:50 م8:11 م
موط (الداخلة )2022-08-244:14 ص5:41 ص12:7 م3:37 م6:33 م7:50 م
الفرافرة2022-08-244:14 ص5:43 ص12:11 م3:42 م6:38 م7:57 م
البويطى2022-08-244:8 ص5:38 ص12:7 م3:40 م6:35 م7:55 م
باريس2022-08-244:10 ص5:36 ص12:1 م3:29 م6:25 م7:42 م
المحلة الكبرى2022-08-243:54 ص5:27 ص11:59 ص3:35 م6:30 م7:53 م
الحمام2022-08-243:54 ص5:27 ص11:59 ص3:35 م6:30 م7:53 م
نجع حمادى2022-08-243:59 ص5:27 ص11:54 ص3:24 م6:20 م7:38 م
بورسعيـد2022-08-243:48 ص5:21 ص11:53 ص3:30 م6:25 م7:48 م
السـويس2022-08-243:50 ص5:22 ص11:52 ص3:28 م6:24 م7:44 م
العريـش2022-08-243:42 ص5:15 ص11:47 ص3:24 م6:19 م7:42 م
الطـــور2022-08-243:49 ص5:19 ص11:48 ص3:21 م6:17 م7:36 م
دمنـهـور2022-08-243:56 ص5:29 ص12:1 م3:37 م6:32 م7:55 م
إدفو2022-08-243:59 ص5:26 ص11:51 ص3:20 م6:16 م7:33 م
إسنا2022-08-244:0 ص5:27 ص11:52 ص3:22 م6:18 م7:35 م
الأقصر2022-08-243:59 ص5:26 ص11:52 ص3:22 م6:18 م7:35 م
القاهرة الجديدة2022-08-243:54 ص5:26 ص11:57 ص3:32 م6:27 م7:49 م
توشكى2022-08-244:9 ص5:34 ص11:57 ص3:24 م6:20 م7:35 م
الدلنجات2022-08-243:56 ص5:29 ص0:0 م3:37 م6:32 م7:54 م
كاترين2022-08-243:47 ص5:18 ص11:47 ص3:21 م6:16 م7:36 م
السادات2022-08-243:57 ص5:29 ص0:1 م3:36 م6:31 م7:53 م
الخامس عشر من مايو2022-08-243:55 ص5:27 ص11:57 ص3:32 م6:27 م7:48 م
الصالحية الجديدة2022-08-243:52 ص5:24 ص11:56 ص3:32 م6:27 م7:49 م
العاشر من رمضان2022-08-243:52 ص5:24 ص11:55 ص3:31 م6:26 م7:47 م
العاصمة الإدارية الجديدة2022-08-243:54 ص5:26 ص11:56 ص3:32 م6:26 م7:48 م
العبور2022-08-243:54 ص5:26 ص11:57 ص3:32 م6:27 م7:49 م
الفشن الجديدة2022-08-243:59 ص5:30 ص11:59 ص3:33 م6:28 م7:48 م
المنصورة الجديدة2022-08-243:53 ص5:27 ص11:59 ص3:36 م6:31 م7:54 م
النوبارية الجديدة2022-08-243:51 ص5:24 ص11:55 ص3:31 م6:26 م7:48 م
بدر2022-08-244:2 ص5:34 ص0:4 م3:40 م6:35 م7:56 م
بنى مزار الجديدة2022-08-243:53 ص5:24 ص11:52 ص3:26 م6:21 م7:41 م
بورسعيد الجديدة سلام2022-08-243:46 ص5:19 ص11:51 ص3:27 م6:22 م7:44 م
بئر العبدالجديدة2022-08-243:51 ص5:24 ص11:56 ص3:33 م6:28 م7:50 م
توشكى الجديدة2022-08-244:10 ص5:35 ص11:58 ص3:24 م6:21 م7:36 م
حدائق العاصمة2022-08-243:50 ص5:22 ص11:53 ص3:28 م6:24 م7:45 م
رشيد الجديدة2022-08-243:40 ص5:14 ص11:46 ص3:24 م6:18 م7:40 م
رفح الجديدة2022-08-243:54 ص5:28 ص0:0 م3:36 م6:31 م7:54 م
سفنكس الجديدة2022-08-243:53 ص5:25 ص11:56 ص3:32 م6:26 م7:48 م
شرق العوينات2022-08-244:4 ص5:28 ص11:51 ص3:17 م6:14 م7:29 م
غرب النوبارية2022-08-243:50 ص5:24 ص11:54 ص3:30 م6:25 م7:47 م
منوف2022-08-243:55 ص5:28 ص11:59 ص3:35 م6:30 م7:51 م
ديارب نجم2022-08-243:52 ص5:25 ص11:57 ص3:33 م6:28 م7:50 م

 

 

 

 

 

الصلاة مواعيد الصلاة الأربعاء 24 أغسطس محافظات الجمهورية مصر المغرب مواقيت الصلاة اليوم 24-8-2022

مواد متعلقة

مواعيد الصلاة اليوم الأحد 21 أغسطس 2022 فى محافظات مصر

رئيس التحرير

وائل لطفي

لا تسمع لـ«غراب البين»!

الأكثر قراءة

رابط استخراج نتيجة الدبلومات الفنية 2022 الدور الثاني برقم الجلوس فقط

رموها في الترعة.. التفاصيل الكاملة لمقتل فتاة على يد أبيها وأشقائها

نتيجة 3 إعدادي| نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 الدور الثاني بالاسم ورقم الجلوس

إصابة 10 فى حادث دهس تريلا لـ 7 سيارات أعلى الطريق الدائرى

نتيجة الدور الثاني للصف الثالث الإعدادي 2022

بالدرجات.. تنسيق كلية حاسبات ومعلومات 2022 في جميع الجامعات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الشبكة العربية للشباب في الانتخابات.. إنجاز للمنظمة العربية للإدارات الانتخابية

إبراهيم داود

محاولة لدخول مدارس الغناء

ماجد حبته

استهداف مصر بخمسين مقالًا فى الشهر

حسين دعسة

لقاء «العلمين».. درس في متغيرات جيو سياسية المنطقة

منى رجب

تغيير المفاهيم المستقرة من خلال والت ديزنى

محمد العسيري

عن فيريرا.. والمطرب النقاش.. الدرس ابتدى

ماجد حبته

لقاء العلمين الخماسى

عبدالوهاب داود

علمانى أتلفه الهوى

صور

نجوم الفن والإعلام فى حفل ياسين التهامى بالقلعة (صور)

احتفالات لاعبى الزمالك بدرع الدورى المصرى

تتويج الزمالك بالدوري المصري بعد مباراة الاتحاد السكندري

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل: سنفعل ما بوسعنا للتأثير على الاتفاق النووى الإيرانى

الخارجية الفلسطينية: الاحتلال الإسرائيلى يعمق الاستيطان فى المنطقة «ج»

الخارجية الفلسطينية تدين الحرب المفتوحة من الاحتلال الإسرائيلى