مواعيد الصلاة فى جميع محافظات الجمهورية الأربعاء 24 أغسطس 2022

في الساعات الأولى من كل يوم يكثف المسلمون البحث عن مواعيد الصلاة وذلك للالتزام بأدائها في مواعيدها السليمة، تطبيقًا لقول الله عز وجل في سورة النساء “إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا” للصلاة ميعادًا محدَّدًا لابُدَّ من إقامتها فيه ومن هنا تحتل مواعيد الصلاة أهمية كبيرة .

مواعيد الصلاة في جميع محافظات الجمهورية الأربعاء 24 أغسطس

وفي هذا السياق حددت الهيئة المصرية العامة للمساحة، مواعيد الصلاة في جميع محافظات الجمهورية، حيث ينشط محرك البحث (جوجل) بشكل كبير للبحث عن مواقيت الصلاة على مدار الساعة لمعرفة مواعيد أوقات الصلوات المكتوبة اليوم الأربعاء 24 أغسطس 2022.

مواقيت الصلاة اليوم 24-8-2022 في جميع محافظات مصر

ويحين موعد آذان المغرب في الإسكندرية، اليوم الأربعاء الموافق 24 أغسطس 2022، عند الساعة 6.35م، وصلاة العشاء عند الساعة 7.57 دقيقة، كما يحين وقت المغرب في القاهرة عند الساعة 6.27 مساءً، بينما يحين موعد آذان العشاء في القاهرة عند الساعة 7.50 مساءً.

مواعيد الصلاة في بعض المدن المصرية