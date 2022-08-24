مواعيد الصلاة فى جميع محافظات الجمهورية الأربعاء 24 أغسطس 2022
في الساعات الأولى من كل يوم يكثف المسلمون البحث عن مواعيد الصلاة وذلك للالتزام بأدائها في مواعيدها السليمة، تطبيقًا لقول الله عز وجل في سورة النساء “إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا” للصلاة ميعادًا محدَّدًا لابُدَّ من إقامتها فيه ومن هنا تحتل مواعيد الصلاة أهمية كبيرة .
مواعيد الصلاة في جميع محافظات الجمهورية الأربعاء 24 أغسطس
وفي هذا السياق حددت الهيئة المصرية العامة للمساحة، مواعيد الصلاة في جميع محافظات الجمهورية، حيث ينشط محرك البحث (جوجل) بشكل كبير للبحث عن مواقيت الصلاة على مدار الساعة لمعرفة مواعيد أوقات الصلوات المكتوبة اليوم الأربعاء 24 أغسطس 2022.
مواقيت الصلاة اليوم 24-8-2022 في جميع محافظات مصر
ويحين موعد آذان المغرب في الإسكندرية، اليوم الأربعاء الموافق 24 أغسطس 2022، عند الساعة 6.35م، وصلاة العشاء عند الساعة 7.57 دقيقة، كما يحين وقت المغرب في القاهرة عند الساعة 6.27 مساءً، بينما يحين موعد آذان العشاء في القاهرة عند الساعة 7.50 مساءً.
مواعيد الصلاة في بعض المدن المصرية
المدينة
التاريخ
فجر
شروق
ظهر
عصر
مغرب
عشاء
|القـاهـرة
|2022-08-24
|3:55 ص
|5:27 ص
|11:58 ص
|3:33 م
|6:27 م
|7:50 م
|الإسكندرية
|2022-08-24
|3:57 ص
|5:30 ص
|12:3 م
|3:40 م
|6:35 م
|7:57 م
|طنطــا
|2022-08-24
|3:54 ص
|5:27 ص
|11:59 ص
|3:35 م
|6:30 م
|7:52 م
|المنصورة
|2022-08-24
|3:52 ص
|5:25 ص
|11:57 ص
|3:34 م
|6:29 م
|7:51 م
|الزقـازيق
|2022-08-24
|3:52 ص
|5:25 ص
|11:57 ص
|3:33 م
|6:28 م
|7:50 م
|أسيــوط
|2022-08-24
|4:1 ص
|5:30 ص
|11:58 ص
|3:30 م
|6:25 م
|7:44 م
|سـوهاج
|2022-08-24
|4:1 ص
|5:29 ص
|11:56 ص
|3:27 م
|6:24 م
|7:41 م
|بنى سويف
|2022-08-24
|3:58 ص
|5:28 ص
|11:58 ص
|3:33 م
|6:28 م
|7:48 م
|المنـيـا
|2022-08-24
|4:1 ص
|5:31 ص
|12:0 م
|3:33 م
|6:28 م
|7:48 م
|قـــنا
|2022-08-24
|3:57 ص
|5:25 ص
|11:52 ص
|3:22 م
|6:18 م
|7:36 م
|أســوان
|2022-08-24
|4:1 ص
|5:27 ص
|11:51 ص
|3:18 م
|6:15 م
|7:31 م
|مطـروح
|2022-08-24
|4:8 ص
|5:41 ص
|12:14 م
|3:51 م
|6:46 م
|8:9 م
|الغردقـة
|2022-08-24
|3:51 ص
|5:20 ص
|11:47 ص
|3:19 م
|6:15 م
|7:33 م
|الخارجـة
|2022-08-24
|4:9 ص
|5:36 ص
|12:2 م
|3:31 م
|6:27 م
|7:45 م
|الإسماعيلية
|2022-08-24
|3:49 ص
|5:22 ص
|11:54 ص
|3:30 م
|6:25 م
|7:47 م
|دميـاط
|2022-08-24
|3:49 ص
|5:24 ص
|11:55 ص
|3:32 م
|6:27 م
|7:50 م
|السـلوم
|2022-08-24
|4:16 ص
|5:49 ص
|12:22 م
|3:59 م
|6:54 م
|8:17 م
|نويـبع
|2022-08-24
|3:43 ص
|5:14 ص
|11:44 ص
|3:18 م
|6:13 م
|7:34 م
|حلايــب
|2022-08-24
|3:49 ص
|5:13 ص
|11:36 ص
|3:1 م
|5:58 م
|7:13 م
|شرم الشيخ
|2022-08-24
|3:47 ص
|5:17 ص
|11:45 ص
|3:18 م
|6:14 م
|7:33 م
|الفـيــوم
|2022-08-24
|3:58 ص
|5:29 ص
|11:59 ص
|3:34 م
|6:29 م
|7:50 م
|6أكتـوبر
|2022-08-24
|3:56 ص
|5:28 ص
|11:59 ص
|3:34 م
|6:29 م
|7:51 م
|كفر الشيخ
|2022-08-24
|3:53 ص
|5:27 ص
|11:59 ص
|3:36 م
|6:31 م
|7:53 م
|الحامول
|2022-08-24
|3:52 ص
|5:26 ص
|11:58 ص
|3:35 م
|6:30 م
|7:53 م
|بلطيم
|2022-08-24
|3:52 ص
|5:26 ص
|11:58 ص
|3:35 م
|6:30 م
|7:53 م
|طابا
|2022-08-24
|3:43 ص
|5:15 ص
|11:45 ص
|3:20 م
|6:15 م
|7:36 م
|راس سدر
|2022-08-24
|3:50 ص
|5:22 ص
|11:52 ص
|3:27 م
|6:22 م
|7:43 م
|الطـــور
|2022-08-24
|3:49 ص
|5:19 ص
|11:48 ص
|3:21 م
|6:17 م
|7:36 م
|دهب
|2022-08-24
|3:45 ص
|5:15 ص
|11:45 ص
|3:18 م
|6:13 م
|7:33 م
|أبوزنيمة
|2022-08-24
|3:50 ص
|5:21 ص
|11:50 ص
|3:25 م
|6:20 م
|7:40 م
|رأس غارب
|2022-08-24
|3:50 ص
|5:20 ص
|11:49 ص
|3:24 م
|6:18 م
|7:38 م
|القصير
|2022-08-24
|3:51 ص
|5:19 ص
|11:46 ص
|3:16 م
|6:12 م
|7:30 م
|برنيس
|2022-08-24
|3:51 ص
|5:16 ص
|11:41 ص
|3:8 م
|6:5 م
|7:21 م
|سفاجة
|2022-08-24
|3:51 ص
|5:20 ص
|11:47 ص
|3:18 م
|6:14 م
|7:32 م
|مرسى علم
|2022-08-24
|3:51 ص
|5:18 ص
|11:43 ص
|3:12 م
|6:8 م
|7:25 م
|شلاتين
|2022-08-24
|3:51 ص
|5:17 ص
|11:40 ص
|3:6 م
|6:4 م
|7:19 م
|سيدى برانى
|2022-08-24
|4:12 ص
|5:46 ص
|12:19 م
|3:56 م
|6:51 م
|8:15 م
|الضبعة
|2022-08-24
|4:4 ص
|5:37 ص
|12:9 م
|3:45 م
|6:40 م
|8:3 م
|العلمين
|2022-08-24
|4:2 ص
|5:35 ص
|12:7 م
|3:43 م
|6:38 م
|8:0 م
|واحة سيوة
|2022-08-24
|4:20 ص
|5:51 ص
|12:21 م
|3:55 م
|6:50 م
|8:11 م
|موط (الداخلة )
|2022-08-24
|4:14 ص
|5:41 ص
|12:7 م
|3:37 م
|6:33 م
|7:50 م
|الفرافرة
|2022-08-24
|4:14 ص
|5:43 ص
|12:11 م
|3:42 م
|6:38 م
|7:57 م
|البويطى
|2022-08-24
|4:8 ص
|5:38 ص
|12:7 م
|3:40 م
|6:35 م
|7:55 م
|باريس
|2022-08-24
|4:10 ص
|5:36 ص
|12:1 م
|3:29 م
|6:25 م
|7:42 م
|المحلة الكبرى
|2022-08-24
|3:54 ص
|5:27 ص
|11:59 ص
|3:35 م
|6:30 م
|7:53 م
|الحمام
|2022-08-24
|3:54 ص
|5:27 ص
|11:59 ص
|3:35 م
|6:30 م
|7:53 م
|نجع حمادى
|2022-08-24
|3:59 ص
|5:27 ص
|11:54 ص
|3:24 م
|6:20 م
|7:38 م
|بورسعيـد
|2022-08-24
|3:48 ص
|5:21 ص
|11:53 ص
|3:30 م
|6:25 م
|7:48 م
|السـويس
|2022-08-24
|3:50 ص
|5:22 ص
|11:52 ص
|3:28 م
|6:24 م
|7:44 م
|العريـش
|2022-08-24
|3:42 ص
|5:15 ص
|11:47 ص
|3:24 م
|6:19 م
|7:42 م
|الطـــور
|2022-08-24
|3:49 ص
|5:19 ص
|11:48 ص
|3:21 م
|6:17 م
|7:36 م
|دمنـهـور
|2022-08-24
|3:56 ص
|5:29 ص
|12:1 م
|3:37 م
|6:32 م
|7:55 م
|إدفو
|2022-08-24
|3:59 ص
|5:26 ص
|11:51 ص
|3:20 م
|6:16 م
|7:33 م
|إسنا
|2022-08-24
|4:0 ص
|5:27 ص
|11:52 ص
|3:22 م
|6:18 م
|7:35 م
|الأقصر
|2022-08-24
|3:59 ص
|5:26 ص
|11:52 ص
|3:22 م
|6:18 م
|7:35 م
|القاهرة الجديدة
|2022-08-24
|3:54 ص
|5:26 ص
|11:57 ص
|3:32 م
|6:27 م
|7:49 م
|توشكى
|2022-08-24
|4:9 ص
|5:34 ص
|11:57 ص
|3:24 م
|6:20 م
|7:35 م
|الدلنجات
|2022-08-24
|3:56 ص
|5:29 ص
|0:0 م
|3:37 م
|6:32 م
|7:54 م
|كاترين
|2022-08-24
|3:47 ص
|5:18 ص
|11:47 ص
|3:21 م
|6:16 م
|7:36 م
|السادات
|2022-08-24
|3:57 ص
|5:29 ص
|0:1 م
|3:36 م
|6:31 م
|7:53 م
|الخامس عشر من مايو
|2022-08-24
|3:55 ص
|5:27 ص
|11:57 ص
|3:32 م
|6:27 م
|7:48 م
|الصالحية الجديدة
|2022-08-24
|3:52 ص
|5:24 ص
|11:56 ص
|3:32 م
|6:27 م
|7:49 م
|العاشر من رمضان
|2022-08-24
|3:52 ص
|5:24 ص
|11:55 ص
|3:31 م
|6:26 م
|7:47 م
|العاصمة الإدارية الجديدة
|2022-08-24
|3:54 ص
|5:26 ص
|11:56 ص
|3:32 م
|6:26 م
|7:48 م
|العبور
|2022-08-24
|3:54 ص
|5:26 ص
|11:57 ص
|3:32 م
|6:27 م
|7:49 م
|الفشن الجديدة
|2022-08-24
|3:59 ص
|5:30 ص
|11:59 ص
|3:33 م
|6:28 م
|7:48 م
|المنصورة الجديدة
|2022-08-24
|3:53 ص
|5:27 ص
|11:59 ص
|3:36 م
|6:31 م
|7:54 م
|النوبارية الجديدة
|2022-08-24
|3:51 ص
|5:24 ص
|11:55 ص
|3:31 م
|6:26 م
|7:48 م
|بدر
|2022-08-24
|4:2 ص
|5:34 ص
|0:4 م
|3:40 م
|6:35 م
|7:56 م
|بنى مزار الجديدة
|2022-08-24
|3:53 ص
|5:24 ص
|11:52 ص
|3:26 م
|6:21 م
|7:41 م
|بورسعيد الجديدة سلام
|2022-08-24
|3:46 ص
|5:19 ص
|11:51 ص
|3:27 م
|6:22 م
|7:44 م
|بئر العبدالجديدة
|2022-08-24
|3:51 ص
|5:24 ص
|11:56 ص
|3:33 م
|6:28 م
|7:50 م
|توشكى الجديدة
|2022-08-24
|4:10 ص
|5:35 ص
|11:58 ص
|3:24 م
|6:21 م
|7:36 م
|حدائق العاصمة
|2022-08-24
|3:50 ص
|5:22 ص
|11:53 ص
|3:28 م
|6:24 م
|7:45 م
|رشيد الجديدة
|2022-08-24
|3:40 ص
|5:14 ص
|11:46 ص
|3:24 م
|6:18 م
|7:40 م
|رفح الجديدة
|2022-08-24
|3:54 ص
|5:28 ص
|0:0 م
|3:36 م
|6:31 م
|7:54 م
|سفنكس الجديدة
|2022-08-24
|3:53 ص
|5:25 ص
|11:56 ص
|3:32 م
|6:26 م
|7:48 م
|شرق العوينات
|2022-08-24
|4:4 ص
|5:28 ص
|11:51 ص
|3:17 م
|6:14 م
|7:29 م
|غرب النوبارية
|2022-08-24
|3:50 ص
|5:24 ص
|11:54 ص
|3:30 م
|6:25 م
|7:47 م
|منوف
|2022-08-24
|3:55 ص
|5:28 ص
|11:59 ص
|3:35 م
|6:30 م
|7:51 م
|ديارب نجم
|2022-08-24
|3:52 ص
|5:25 ص
|11:57 ص
|3:33 م
|6:28 م
|7:50 م