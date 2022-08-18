مواعيد الصلاة فى مصر اليوم الخميس 18-8-2022

يبحث المسلمون عن مواعيد الصلاة اليوم الخميس 18-8-2022 في مصر، سعيًا منهم للالتزام بمواعيد الصلاة الخميس، وتختلف مواعيد الصلاة من محافظة لأخرى، لذا تنوه دائمًا دار الافتاء المصرية بضرورة التزام المصلين بفروق التوقيت الموجودة بين المحافظات.

وتعرض «الدستور» مواعيد الصلاة خدمة لقرائها ممن يبحثون يوميًا عن مواعيد الصلاة اليوم الخميس.

مواعيد الصلاة اليوم الخميس 18-8-2022