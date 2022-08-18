الخميس 18 أغسطس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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مواعيد الصلاة فى مصر اليوم الخميس 18-8-2022

مواعيد الصلاة
مواعيد الصلاة
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يبحث المسلمون عن مواعيد الصلاة اليوم الخميس 18-8-2022 في مصر، سعيًا منهم للالتزام بمواعيد الصلاة الخميس، وتختلف مواعيد الصلاة من محافظة لأخرى، لذا تنوه دائمًا دار الافتاء المصرية بضرورة التزام المصلين بفروق التوقيت الموجودة بين المحافظات.

وتعرض «الدستور» مواعيد الصلاة خدمة لقرائها ممن يبحثون يوميًا عن مواعيد الصلاة اليوم الخميس.

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الإفتاء: التصوير والرسم جائزان شرعًا بشرط

مواعيد الصلاة اليوم الخميس 18-8-2022

المحافظة صلاة الفجر صلاة الظهر صلاة العصر صلاة المغربصلاة العشاء  
القاهرة3:5011:593:356:347:57
الاسكندرية3:5212:04 3:426:418:05
بور سعيد3:4211:553:336:327:56
السويس3:4511:543:306:29 7:52
الأقصر3:5511:543:236:237:42
اسيوط3:5711:593:326:317:51
أسوان3:5711:533:206:207:38
البحيرة3:5012:023:406:398:03
قنا3:5311:533:246:24 7:43
حلوان3:5011:593:356:347:56
المنيا3:5712:013:356:347:55
سوهاج3:5711:573:296:287:48
بني سويف3:5312:003:356:347:56
شبين الكوم3:4912:003:376:368:00
بنها3:4911:593:366:357:59
طلخا3:4711:593:366:357:59
كفر الشيخ3:4812:013:396:388:02

 

                                                  

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مواعيد الصلاة مواعيد الصلاة اليوم دار الافتاء بفروق التوقيت التزام المصلين

رئيس التحرير

وائل لطفي

العالم هذا المساء

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