مواعيد الصلاة فى مصر اليوم الخميس 18-8-2022
يبحث المسلمون عن مواعيد الصلاة اليوم الخميس 18-8-2022 في مصر، سعيًا منهم للالتزام بمواعيد الصلاة الخميس، وتختلف مواعيد الصلاة من محافظة لأخرى، لذا تنوه دائمًا دار الافتاء المصرية بضرورة التزام المصلين بفروق التوقيت الموجودة بين المحافظات.
وتعرض «الدستور» مواعيد الصلاة خدمة لقرائها ممن يبحثون يوميًا عن مواعيد الصلاة اليوم الخميس.
مواعيد الصلاة اليوم الخميس 18-8-2022
|المحافظة
|صلاة الفجر
|صلاة الظهر
|صلاة العصر
|صلاة المغرب
|صلاة العشاء
|القاهرة
|3:50
|11:59
|3:35
|6:34
|7:57
|الاسكندرية
|3:52
|12:04
|3:42
|6:41
|8:05
|بور سعيد
|3:42
|11:55
|3:33
|6:32
|7:56
|السويس
|3:45
|11:54
|3:30
|6:29
|7:52
|الأقصر
|3:55
|11:54
|3:23
|6:23
|7:42
|اسيوط
|3:57
|11:59
|3:32
|6:31
|7:51
|أسوان
|3:57
|11:53
|3:20
|6:20
|7:38
|البحيرة
|3:50
|12:02
|3:40
|6:39
|8:03
|قنا
|3:53
|11:53
|3:24
|6:24
|7:43
|حلوان
|3:50
|11:59
|3:35
|6:34
|7:56
|المنيا
|3:57
|12:01
|3:35
|6:34
|7:55
|سوهاج
|3:57
|11:57
|3:29
|6:28
|7:48
|بني سويف
|3:53
|12:00
|3:35
|6:34
|7:56
|شبين الكوم
|3:49
|12:00
|3:37
|6:36
|8:00
|بنها
|3:49
|11:59
|3:36
|6:35
|7:59
|طلخا
|3:47
|11:59
|3:36
|6:35
|7:59
|كفر الشيخ
|3:48
|12:01
|3:39
|6:38
|8:02