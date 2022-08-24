الأربعاء 24 أغسطس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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مصر

درجات الحرارة المتوقعة.. «الأرصاد» تُحذر من طقس اليوم الأربعاء 24-8-2022

الأرصاد الجوية
الأرصاد الجوية
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يعيش المصريون هذه الأيام حالة من الارتفاع الشديد في درجات الحرارة خلال ساعات النهار، وتبلغ ذروتها في الظهيرة، مما يزيد البحث عن حالة الطقس وتوقعات الأرصاد الجوية في الساعات المقبلة تحسبًا، وفي هذا السياق يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الأربعاء الموافق 24 أغسطس 2022 طقس شديد الحرارة رطب نهارًا على معظم الأنحاء.

الأرصاد الجوية تُحذر من طقس الأربعاء 24 أغسطس 2022

وفي إطار حرصها على سلامة المواطنين، حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من استمرار ارتفاع الرطوبة على مدار اليوم مما يزيد من الإحساس بارتفاع درجات الحرارة بقيم تتراوح من درجتين إلى أربع درجات مئوية.

ويجعل ارتفاع الرطوبة الإحساس بالطقس شديد الحرارة رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب ليلًا على السواحل الشمالية، حار رطب على باقي الأنحاء، وهو ما يجعل السير في ذروة النهار خطرًا على كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.

الظواهر الجوية  اليوم الأربعاء 24 أغسطس 2022

وفي البيان الرسمي الصادر عن هيئة الأرصاد بخصوص طقس اليوم، الأربعاء، توقع الخبراء نشاطًا للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء، قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب الصعيد على فترات متقطعة، مع فرص سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الغربية على فترات متقطعة.

حالة الطقس ونشرة درجات الحرارة فى المحافظات اليوم الثلاثاء 23-8-2022

«الأرصاد» تكشف حالة الطقس المتوقعة خلال الـ27 ساعة المقبلة

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء  في مصر

وخلال هذه الساعات يتصدر البحث عن حالة الطقس ودرجات الحرارة  اليوم الأربعاء 24 أغسطس محركات البحث العالمية جوجل وتويتر، وتحرص "الدستور" على تقديم كافة الخدمات للقراء وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر:

درجات الحرارة  اليوم الأربعاء

درجات الحرارة  في القاهرة  37 26

درجات الحرارة  في الإسكندرية 33 25

درجات الحرارة  في وادي النطرون 37 25

درجات الحرارة  في طنطا 36 25

حالة الطقس في شبين الكوم 37 25

حالة الطقس في دمنهور 35 24

حالة الطقس في بلطيم 33 24

حالة الطقس في مطروح 31 23

حالة الطقس في السلوم 31 23

حالة الطقس في سيوة 38 24

حالة الطقس في بورسعيد 33 25

 درجات الحرارة في دمياط 32 25

 درجات الحرارة في الزقازيق 37 25

 درجات الحرارة في المنصورة 37 26

 درجات الحرارة في الإسماعيلية 38 24

 درجات الحرارة في السويس 38 24

 درجات الحرارة في العريش 34 24

 درجات الحرارة في رفح 34 23

 درجات الحرارة في رأس سدر 39 27

 درجات الحرارة في نخل 36 20

 درجات الحرارة في نويبع 37 27

 درجات الحرارة في طابا 36 26

 درجات الحرارة في كاترين 34 19

 درجات الحرارة في الطور 38 26

 درجات الحرارة في شرم الشيخ 41 30

حالة الطقس في الغردقة 40 29

حالة الطقس في مرسى علم 40 29

حالة الطقس في الفيوم 39 26

حالة الطقس في بني سويف 39 26

حالة الطقس في المنيا 40 25

حالة الطقس في أسيوط 42 28

 درجات الحرارة  في سوهاج 41 27

 درجات الحرارة  في قنا 42 27

 درجات الحرارة  في الأقصر 42 27

 درجات الحرارة  في أسوان 43 29

حالة الطقس في إدفو 43 29

حالة الطقس في أبوسمبل 42 29

 درجات الحرارة  في الوادي الجديد 43 25

 درجات الحرارة  في شلاتين 40 28

 درجات الحرارة  في أبورماد 39 28

 درجات الحرارة  في حلايب 36 27

 درجات الحرارة  في رأس حدربة 35 27

درجات الحرارة حالة الطقس الأرصاد الجوية الأربعاء الموافق 24 أغسطس 2022 طقس الأربعاء 24 أغسطس 2022 الظواهر الجوية الهيئة العامة للأرصاد الجوية

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