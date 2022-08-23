إصابة شخص في حريق شقة سكنية بمدينة 6 أكتوبر

نشب حريق في أحد الشقق السكنية بمدينة 6 أكتوبر، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية بالجيزة، لمكان الحريق وتم السيطرة عليه، والذي أسفر عن إصابة شخص.

تم نقل المصاب إلى المستشفى وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بمدينة السادس من أكتوبر، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه، وتمت عملية الإخماد ونتج عن الحريق إصابة شخص ونقله إلى المستشفى.