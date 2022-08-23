الثلاثاء 23 أغسطس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

المعمل الجنائى يكشف سبب حريق عقار بالمطرية

حريق
حريق
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كشف تقرير المعمل الجنائي المبدئى، في واقعة نشوب حريق داخل عقار سكني بمنطقة المطرية، أن الحريق بسبب حدوث ماس كهربائي نتيجة زيادة الأحمال ولا توجد شبهة جنائية حول الواقعة. 

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب حريق داخل عقار بمنطقة المطرية، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بـ4 سيارات إطفاء.

تمت محاصرة النيران وإخمادها قبل انتقالها لباقى المجاورات، فيما تتمركز سيارات إطفاء للتعامل مع أى طارئ، ويقوم رجال المباحث بجمع التحريات وسؤال شهود العيان للوقوف على ملابسات الواقعة.

المطرية عقار حريق خسائر المعمل الجنائي

رئيس التحرير

وائل لطفي

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